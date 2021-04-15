Православні віряни відзначають Страсну п’ятницю у 2021 році 30 квітня.

Це завжди остання п’ятниця перед Великоднем. Також збереглися такі назви, як Стражденна, Велика, або Свята п’ятниця.

Згідно з християнським писанням, у цей день розп’яли Ісуса Христа.

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У Великому пості Страсна п’ятниця вважається найсуворішим днем – потрібно багато молитися та харчуватися лише пісною їжею.

Цього дня у жодному разі не рекомендується працювати.

Вважалося, що якщо посадити щось на Страсну п’ятницю, врожаю можна не чекати. Випікання пасок теж краще відкласти до наступного дня.

Великодній кошик

Щоб зібрати традиційні продукти для освячення великоднього кошика у 2021 році, українцям доведеться витратити майже на 300 грн більше, ніж в минулому.

Факти ICTV проаналізували середні ціни на продукти в торговельних мережах станом на початок квітня і з’ясували, скільки коштує зібрати кошик на Великдень 2021.