Погода на вихідні в Україні передбачається тепла та сонячна, але з невеликими опадами.

У суботу, 17 квітня, на частині території України синоптики прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься від +8°С до +14°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3°С до +6°С.

На Сході буде переважно сонячно, а температурні показники вдень коливатимуться від +10°С до +15°С, вночі температура опуститься до +3°С.

У неділю, 18 квітня, у більшості західних областей пройдуть дощі. Вдень синоптики прогнозують від +8°С до +13°С, вночі – від +3°С до +5°С.

На Півночі, Півдні та центральних регіонах очікується сонячна погода. Повітря вдень прогріється до +15°С, а вночі становитиме від +3°С до +8°С.

Незначні опади у вигляді дощу очікуються на Сході країни. Вдень стовпчик термометра там підніметься до +15, а вночі опуститься до +5.

Погода на Великдень

Згідно з прогнозами синоптиків, Великдень у 2021 році буде прохолодним.

За словами синоптика Леоніда Горбаня, звичної для українців травневої спеки цього року не буде.

Детальніше про погоду в Україні на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.