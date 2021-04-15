Погода на вихідні в Україні передбачається тепла та сонячна, але з невеликими опадами.
У суботу, 17 квітня, на частині території України синоптики прогнозують невеликий дощ.
Температура повітря вдень коливатиметься від +8°С до +14°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +3°С до +6°С.
На Сході буде переважно сонячно, а температурні показники вдень коливатимуться від +10°С до +15°С, вночі температура опуститься до +3°С.
У неділю, 18 квітня, у більшості західних областей пройдуть дощі. Вдень синоптики прогнозують від +8°С до +13°С, вночі – від +3°С до +5°С.
На Півночі, Півдні та центральних регіонах очікується сонячна погода. Повітря вдень прогріється до +15°С, а вночі становитиме від +3°С до +8°С.
Незначні опади у вигляді дощу очікуються на Сході країни. Вдень стовпчик термометра там підніметься до +15, а вночі опуститься до +5.
Погода на Великдень
Згідно з прогнозами синоптиків, Великдень у 2021 році буде прохолодним.
За словами синоптика Леоніда Горбаня, звичної для українців травневої спеки цього року не буде.
Детальніше про погоду в Україні на Великдень 2021 читайте на Фактах ICTV.