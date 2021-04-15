Що не можна їсти у Великий піст 2021

Великий піст 2021 починається в понеділок, 15 березня, і закінчується в четвер, 1 травня. Щороку він починається за сім тижнів до Великодня.

Християни вірять, що, дотримуючись правил прийому їжі під час посту, можна стати ближчим до Бога.

Факти ICTV склали список продуктів, які не можна їсти у Великий піст 2021.

М’ясо

Під час посту заборонено вживати будь-яке м’ясо у будь-якому вигляді.

Продукти тваринного походження

Йдеться про молочні продукти та яйця. На заміну їм підійдуть соя, арахіс чи баклажани.

Риба

Великий піст 2021 передбачає вибіркову заборону на вживання риби. Її дозволено їсти 7 та 12 квітня; 11 квітня можна скуштувати ікру.

Прянощі

Не рекомендується вживати гостру та пересолену їжу. Страви на Великий піст варто їсти без додавання спецій.

Фаст-фуд

Відмовтесь від бургерів, картоплі-фрі та смажених крилець: спробуйте замінити їх фруктами та овочами.

Солодощі

Тістечка, цукерки та бісквітне печиво під час Великого посту 2021 їсти категорично заборонено. Вважається, що першою солодкою їжею, яку варто їсти після завершення Великого посту, має стати паска.

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Продукти, які не можна їсти у Великий піст, на перший погляд, незамінні у щоденному раціоні.

Любителям м’яса, наприклад, рекомендують додати у меню гриби. Разом із гарніром та соусами вони стануть прекрасною альтернативою котлетам, стейкам та сосискам.

Соуси, такі як майонез чи кетчуп, також можна приготувати власноруч.

Для тих, хто любить пити молоко, буде неважко обрати цей самий продукт на рослинній основі. Коштує таке молоко дорожче, однак під час посту його можна пити щодня.

Готувати перші страви можна спробувати в духовці – супи та борщі будуть на смак більш наваристими та духмяними.

Під час Великого посту 2021 не рекомендовано:

займатися сексом;

вінчатися;

відвідувати розважальні та світські заходи.

Кому не можна постити:

вагітним жінкам та матерям-годувальницям;

військовослужбовцям;

дітям до 12 років;

літнім людям;

людям після операції та тяжкохворим.

Під час Великого посту 2021 забороняється вживати алкогольні напої. Йдеться про будні дні перших шести тижнів посту та усі дні останнього, сьомого тижня. На вихідних можна випити небагато виноградного вина, бажано кагору.

Календар харчування у Великий піст 2021

Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2021 для того, аби піст приніс духовний спокій замість проблем зі здоров’ям.

Календар на кожен день для вірян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від суворих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.