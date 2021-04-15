На 16 квітня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV зібрали добірку найважливіших свят на 16 квітня, прикмети та заборони на цей день.

16 квітня – яке сьогодні свято

16 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день голосу, який присвячений феномену людського голосу та його ролі у житті. Ідея святкування виникла ще у 1999 році серед лікарів і викладачів співу у Бразилії.

Також у цей день відзначають Всесвітній день боротьби з дитячим рабством.

Крім того, 16 квітня православні християни відзначають преподобного Микити Сповідника. Церква вшановує його через силу переконання та здатність вести за собою. Святий Микита був монахом і жертовно віддавав себе служінню Господу, даючи приклад людям.

Іменини 16 квітня

День ангела 16 квітня відзначають: Микита, Іван, Йосип і Феодосія.

Прикмети на 16 квітня

Грім – наступні кілька днів варто очікувати погіршення погоди.

Дощ віщує пізню та похмуру весну.

Що не можна робити 16 квітня

Перебувати у неприбраному будинку.

Позичати гроші та виносити з дому цінні речі.

Споживати продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, молочні продукти).

Сваритися.

Церковні свята у квітні 2021

Другий місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. У квітні відзначають Лазареву суботу, Вербну неділю, Великий (чистий) четвер та інші свята.

Дивіться детальний календар церковних свят на квітень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.