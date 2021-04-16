Декоративна косметика на кожен день: 7 незамінних засобів

За сучасними трендами в макіяжі важко наздогнати, а ще складніше зробити вибір серед розмаїття декоративної продукції. Ми підібрали варіанти найкращих б’юті-новинок відомих косметичних компаній.

Праймер або як почати макіяж з ідеального кольору обличчя

Фахівці бренду Clarins розробили якісну основу під макіяж Instant Smooth Perfecting Touch. Вона допомагає розгладити шкіру та звузити пори. А для тих, кому важливий ефект матування, чудовим помічником стане праймер Instant Poreless Pore-Blurring Matifying Primer.

Консилер і коректор: як обрати та в чому різниця?

Обидва засоби покликані маскувати та згладжувати недосконалості шкіри. Але все-таки між цими б’юті-продуктами є різниця:

консилер спрямований на поліпшення тону особи та містить світловідбиваючі частинки;

коректор покликаний маскувати недоліки шкіри та має більш щільну текстуру.

Зверніть увагу на Clinique Even Better All-Over Concealer + Eraser – це універсальний консилер, який миттєво приховує темні плями, розширені пори, почервоніння і невеликі зморшки.

Тональна основа, яка підкреслить природну красу

Фахівці бренду Maybelline розробили стійку тональну основу Super Stay 24H, яка надає сяючий і свіжий вигляд обличчя, а також гарантує ідеально рівний тон. А для тих, кому важливий захист від сонячних променів, у бренду є унікальна новинка – New York Dream Urban Cover. Основа надає рівний і гладкий тон, а також захищає від ультрафіолету завдяки SPF 50.

Рум’яна – виразні акценти в образі

Якщо любите природний ефект або чіткі тіні, то вас підкорять матові рум’яна Bobbi Brown Compact Blush. А легкого перламутрового світіння з ефектом хайлайтера допоможуть домогтися Shimmer Brick.

Пудра для ідеального тону

У бренду M.A.C в асортименті є декілька цікавих пудр, до яких варто придивитися.

Extra Dimension Skinfinish M.A.C моделює обличчя та додає м’який мерехтливий фініш.

Mineralize Skinfinish Natural створює легке і невагоме покриття та оксамитовий сатиновий ефект.

Туш – виразний погляд за декілька хвилин

L’Oreal Paris не перестає радувати любительок виразного погляду своїми бестселерами. Якщо хочете отримати об’єм мільйона вій, то Volume Million Lashes – ідеальний помічник в цьому.

А для тих, хто любить ультраподовження, прекрасним варіантом стане класична Telescopic, яка, завдяки гнучкій щіточці, акуратно розділяє кожну вію.