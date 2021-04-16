День ангела Микити: привітання у листівках та прозі

16 квітня відзначаємо день ангела Микити. Цю дату встановлено не просто так, адже з давніх давен у цей день шанують пам’ять преподобного Микити Сповідника або Микити Водопола.

У народі це свято називали Микитиним днем, святом рибалок, чи водопіллям, адже вважали, що саме у цей день прокидається водяний від зимової сплячки і його треба почастувати.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Ім’я Микита з грецької – це переможець. Головні риси характеру чоловіка з таким іменем це упертість, життєрадісність та наполегливість. Микита може досягнути успіху у творчих та креативних професіях, а його комунікабельність та привітність допоможуть знайти спільну мову будь з ким.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в прозі та чудові листівки, щоб ви могли вчасно привітати своїх Микит з днем ангела.

Привітання у прозі:

Дорогий Микито, я тебе вітаю. Бажаю бути людиною удачі і везіння, особистістю великих успіхів і знатних справ. Микита, нехай будь-яка твоя дорога веде тебе до щастя і реалізації мрії, нехай поряд завжди будуть улюблені люди. З днем ангела!

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Микито, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше сонячних моментів! Безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів та цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість та задоволення! Щастя тобі, здоров’я і звершення всіх запланованих справ!

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Микита, у день ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

Привітання у листівках:

Календар церковних свят на квітень 2021

У квітні відзначаємо чимало важливих церковних свят, зокрема протягом місяця триває великий піст.

Щоб не пропустити важливу подію, Факти ICTV підготували церковний календар на квітень 2021 року.