Мігрантка з Гондурасу три роки прожила у церкві, аби залишитися в США

В штаті Юта мігрантка з Гондурасу три роки прожила у місцевій церкві, аби отримати право на перебування США.

Разом з двома маленькими доньками жінці дали притулок у храмі Солт-Лейк-Сіті, який належить Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів.

Вікі Чавес незаконно потрапила на територію США ще влітку 2014 року: імміграційні служби зацікавилися жінкою через два роки.

Після рішення судді про депортацію Вікі Чавес подала на апеляцію, і на початку 2018 року з нею зв’язалися представники церкви, щоб надати свій захист.

“Today we celebrate freedom, but the struggle continues” pic.twitter.com/TX9VjPy5v4

— Hayley Crombleholme (@HayleyHolme) April 15, 2021