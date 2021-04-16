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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Мігрантка з Гондурасу три роки прожила у церкві, аби залишитися в США

В штаті Юта мігрантка з Гондурасу три роки прожила у місцевій церкві, аби отримати право на перебування США.

Мігрантка з Гондурасу три роки прожила у церкві, аби залишитися в США

Разом з двома маленькими доньками жінці дали притулок у храмі Солт-Лейк-Сіті, який належить Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів.

Вікі Чавес незаконно потрапила на територію США ще влітку 2014 року: імміграційні служби зацікавилися жінкою через два роки.

Після рішення судді про депортацію Вікі Чавес подала на апеляцію, і на початку 2018 року з нею зв’язалися представники церкви, щоб надати свій захист.


Жінка з двома доньками прожила в церкві Солт-Лейк-Сіті 1 168 днів, жодного разу не виходячи на вулицю, і тепер має право офіційно залишитися на території Америки.

– У мене немає слів, щоб висловити неймовірну вдячність церкві, яка дала мені надійний дім протягом трьох років. Я сповнена щастя і любові, – розповіла Вікі.

Адвокат мігрантки запевнила, що зараз в США проживають мільйони таких, як Вікі Чавес, але не вистачає церков і храмів, які готові надати їм притулок.

Джерело: KUTV

Фото: KUTV

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