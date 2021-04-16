Під час планування літнього відпочинку в Україні 2021 не варто обмежуватися лише морем, можна розглянути проведення відпустки у горах.

Факти ICTV підготували матеріал про найкращі напрямки для відпочинку влітку, ціни та цікаві місця.

Відпочинок на морі в Україні 2021

Одеса

Одеса залишається найпопулярнішим морським курортом в Україні. На відміну від інших місць тут туристів чекає море, архітектура, безліч закладів і різноманітні можливості для відпочинку.

Як дістатися до Одеси

На цей український морський курорт доїхати найлегше. До Одеси щодня курсує велика кількість прямих потягів і автобусів із різних населених пунктів.

Наприклад, із Києва до Одеси можна дістатися потягами №145К Київ-Пасажирський-Ізмаїл, №105К Київ-Пасажирський-Одеса-Головна, №763Д Київ-Пасажирський-Одеса-Головна. Вартість найдешевших плацкартних місць починається від 200 грн в один бік.

Також зі столиці в Одесу щодня їдуть автобуси, вартість квитків стартує від 320 грн.

Житло в Одесі

Для туристів в Одесі величезний вибір житла – від ліжок у хостелах до апартаментів.

Забронювати ліжко у загальному номері коштуватиме від 100 грн з людини. Ціни на бюджетні окремі номери починаються від 350 грн.

Окрему квартиру в Одесі на добу можна орендувати також від 350 грн. Якщо говорити про проживання у будинках для відпочинку, то вартість оренди починається від 650 грн. Проживання в курортних готелях коштуватиме від 800 грн.

Пляжі та визначні пам’ятки Одеси

В Одесі відпочивальники можуть відвідати пляжі Ланжерон, Аркадія, Золотий берег і відпочити біля моря.

Крім того, туристи зможуть прогулятися відомою вулицею Дерибасівською, Приморським бульваром, Потьомкінськими сходами, помилуватися архітектурою, а також відвідати зоопарк Одеси і парк Шевченка.

Розваги в Одесі

Найпопулярніші місця для дозвілля:

аквапарк Hawaii – басейни, гірки;

пляжні комплекси Ibiza, Itaka – басейни, пляжі, концертні майданчики і заклади харчування;

СПА-центри Ark SPA Palace, Grand Marine, Bali – мінеральна вода, лікувальні процедури, масажі;

нічні клуби Palladium, Bellini, Park Residence – танцювальні майданчики, заклади харчування;

ресторани, кафе – атмосферні заклади зі смачною місцевою та іноземною кухнею.

Затока

Ще один популярний морський курорт – Затока (Одеська область).

Як дістатися до Затоки

Дістатися туди трішки складніше, ніж до Одеси.

Із Києва можна доїхати потягом в Одесу, а потім пересісти на електричку Одеса-Білгород-Дністровський. Вона курсує кілька разів на добу, час у дорозі – близько двох годин.

Також є варіанти дістатися зі столиці до Затоки автобусом, ціни на квитки починаються від 400 грн за дитину і від 450 грн за дорослого.

Житло у Затоці

У Затоці вже немає бюджетних місць у хостелах, тут мандрівникам доведеться орендувати тільки номери.

Ціни на кімнати економ-класу починаються від 350 грн. Окремі апартаменти з більш комфортними умовами можна винайняти за ціною близько 900 грн за ніч.

Однак місцеві жителі запропонують туристам орендувати кімнати від 100-150 грн за ніч.

Розваги у Затоці

У Затоці туристи зможуть позасмагати на пляжі, зайнятися активним відпочинком – віндсерфінг, кайтсерфінг, бекбордінг, поплавати на катамарані, банані та бублику, політати на парашуті, параплані та дельтаплані. Ціни на ці послуги будуть відомі ближче до літнього сезону.

Екскурсії в Затоці

Також туристи можуть провести час пізнавально і відвідати екскурсії:

Центр культури вина Шабо;

Святе джерело Іоанна Сочавського Нового;

Одеські катакомби;

Білгород-Дністровська фортеця.

Залізний порт

Залізний порт – популярний морський курорт серед українців. Він розташований у Херсонській області, на березі Чорного моря.

Як дістатися до Залізного порту

Доїхати туди можна потягом з пересадкою або ж прямим автобусом.

Потягом можна дістатися до Херсона. З Києва курсують потяги №766О Київ-Пасажирський-Херсон, №102К Київ-Пасажирський-Херсон, вартість квитків починається від 200 грн. Потім треба буде пересісти на автобус і доїхати до Залізного порту.

Є й прямі автобуси з Києва, їхня вартість починається від 600 грн.

Житло в Залізному порту

Бюджетному туристу можна винайняти кімнату в будинку місцевих жителів. Одна ніч коштуватиме від 100-150 грн.

Ціни на окремі бюджетні номери у готелях стартують від 270 грн, покращені номери – від 450 грн.

Орендувати апартаменти з видом на море можна за ціною близько 1 000 грн.

Розваги у Залізному порту

Туристи зможуть відпочити на пляжі, покататися на всіляких човнах, гідроциклах, катамаранах. Також можна відвідати затишні кафе й ресторани, кінотеатри, клуби.

Крім того, цікавою розвагою стане і прогулянка самими населеним пунктом.

Екскурсії в Залізному порту

Мандрівники, які відпочивають у цьому місці, можуть поїхати на такі екскурсії:

острів Джарилгач;

Асканія Нова;

озеро Сиваш;

Олешківські піски.

Відпочинок у горах в Україні 2021

Буковель

Буковель – один із найпопулярніших курортів Карпат. Улітку там можна помилуватися красою гір, поїхати на екскурсії, поніжитися в оздоровчих комплексах.

Як дістатися до Буковеля

Дістатися курорту можна потягом з пересадкою. Наприклад, можна доїхати до Івано-Франківська потягами 002Д Костянтинівка-Івано-Франківськ, 749К Київ-Івано-Франківськ, вартість плацкартного місця – близько 150 грн.

Також можна доїхати до міста Яремче або Ворохти. Після цього треба буде пересісти в автобус.

Крім того, дістатися можна і прямим автобусом, ціна квитка – від 650 грн.

Житло в Буковелі

У готелях і гостьових будинках Буковеля можна зняти номер від 500 грн за ніч. За таку ціну туристу пропонують кімнату зі всіма необхідними меблями, технікою, інтернетом і навіть видом на гори.

Окремі апартаменти з усіма зручностями можна орендувати від 1 000 грн. Ціна залежить від рівня готелю, зручностей.

Розваги у Буковелі

Улітку в Буковелі є величезна кількість варіантів для розваг:

пограти на спортивних майданчиках;

покататися на оглядових підйомниках;

відвідати етнічні парки;

покататися на конях;

отримати дозу адреналіну на різних атракціонах;

покататися на гідроциклах, водних лижах, вейкборді.

Екскурсії з Буковеля

Також можна поїхати на екскурсії в гори або цікаві населені пункти:

Яремче – художньо-меморіальний комплекс Стежка Довбуша, водоспад Пробій, річка Прут;

Коломия – музей Писанки, виставка вишиванок;

підйом на гори Костел, Хом’як, Говерла;

озеро Несамовите;

Хотин, Кам’янець-Подільський.

Яремче

Яремче – ще одне поширене місце відпочинку в Карпатах улітку.

Як дістатися



Доїхати в Яремче з Києва можна прямими потягами 357К Київ-Пасажирський-Рахів, 143К Київ-Пасажирський-Ворохта, вартість плацкартних місць – від 200 грн.

Можна дістатися до Яремча автобусом за 600 грн.

Житло в Яремчі

У Яремчі ціни на житло для туристів стартують від 250 грн. За таку вартість можна зняти бюджетний номер.

Вартість номерів зі сніданками починається від 300 грн. Апартаменти можна орендувати від 650 грн.

Якщо говорити про проживання у готелях з вищим рівнем сервісу, то потрібно відштовхуватися від ціни у 1 000 грн за ніч з людини.

Розваги в Яремчі

У Яремчі туристам доступний майже весь перелік розваг, які пропонують українські гірські курорти.

Вони можуть покататися на підйомниках, попаритися в чанах, покататися на велосипедах, конях, погуляти ринком і купити сувеніри та продукти місцевого виробництва.

Екскурсії в Яремче

Також можна поїхати на низку цікавих екскурсій. Які маршрути доступні:

підйом на Говерлу;

водоспад Пробій;

Стежка Довбуша;

гора Маковиця;

водоспад Гук.

Мигове

Мигове – село у Вижницькому районі Чернівецької області та ще один популярний гірський курорт серед українців.

Як дістатися до Мигового

Щоб дістатися до Мигового, можна доїхати потягом до Чернівців, наприклад, №117Л Київ-Чернівці. Вартість квитків починається від 200 грн. Потім треба буде пересісти на автобус і доїхати до Мигового.

Прямих автобусів зі столиці за цим напрямком немає.

Житло у Миговому

Ціни на житло у Миговому починаються від 600 грн. За таку вартість пропонують орендувати окремі номери. За апартаменти доведеться заплатити від 1 000 грн.

Розваги у Миговому

На цьому курорті також можна попаритися в чанах, покататися на велосипедах, квадроциклах та конях.

Можна також відвідати колибу і спробувати місцеву кухню. Серед екстремальних розваг – рафтинг і пейнтбол.

Екскурсії в Миговому

Доступні такі напрямки:

урочище Солонець;

РЛС Памір;

сходження на гірські вершини.

Відпочинок за кордоном для українців 2021

Крім вітчизняних курортів, під час літнього відпочинку українці можуть відвідати і зарубіжні.

Цьогоріч громадянам України доступні поїздки до Єгипту, Туреччини, Болгарії, Албанії, Кіпру. Має відкрити свої кордони і Греція.

Детальніше про відпочинок улітку 2021 читайте на Фактах ICTV.