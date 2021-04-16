У Туреччині вчені розробили волокно, яке здатне вбити коронавірус протягом 30 хвилин у разі потрапляння його на тканину. Воно створене на основі цинку.

Згідно з результатами тестів, волокно під назвою Everfresh може ефективно знищити коронавірус за півгодини. Його ефективність становить 97,4%.

Волокно переважно використовуватимуть для виробництва захисних масок. Також його можна використовувати для побутових потреб та виробництва одягу.

Окрім того, вчені вважають, що з Everfresh можна виготовляти і текстильні вироби та тканини для громадських місць, зокрема готелів, мечетей, гуртожитків.

Виробники наголошують, що волокно не зношується при використанні й зможе знешкоджувати вірус роками.

В березні американські вчені виявили, що коронавірус може залишатися життєздатним та небезпечним у краплях в повітрі, коли хтось кашляє чи чхає, щонайменше три години. На пластику та нержавіючій сталі – три дні. На картоні – 24 години, на міді – чотири години.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 квітня в Україні підтвердили 1 921 244 випадки коронавірусу. За добу – 17 479 нових хворих.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.

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Джерело: Daily Sabah