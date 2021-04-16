Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня. Але чи доведеться це робити онлайн, як було минулого року, чи українцям все ж дозволять прийти на службу до храму, поки що точно невідомо.

Адже в Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин, згідно з яким у частині областей встановлено червоний рівень епіднебезпеки, який передбачає суворі обмеження.

Зокрема, у регіонах, які потрапили до червоної зони, вірянам заборонено відвідувати релігійні богослужіння, якщо у храмі неможливо для однієї людини виділити площу 10 кв. м.

Факти ICTV розповідають, які обмеження на Великдень 2021 можуть діяти в Україні і як планують святкувати Світле Христове Воскресіння в інших країнах.

Святкування Великодня в Україні

Днями в одному з інтерв’ю головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що на Великдень 2021 в Україні повністю закривати храми влада не планує. Водночас і чіткого плану організації святкування ще немає.

Над форматом та можливими обмеженнями Міністерство охорони здоров’я тільки працює. Зараз тривають переговори з релігійними організаціями та лідерами.

За словами головного санлікаря, певні обмеження для церков уже передбачені правилами адаптивного карантину. Це зокрема, перебування у храмах у масках, дотримання дистанції й обмежена кількість парафіян. Але, на його думку, священнослужителі, ймовірно, проситимуть послабити обмеження на період Великодня.

Тому Віктор Ляшко не виключає, що всередину церкви може потрапити тільки частина вірян, а іншим доведеться слухати службу на вулиці. Також можливий варіант і святкування Великодня в онлайн-форматі, як це було минулого року.

Тоді у храмах дозволили перебувати тільки священнослужителям, а віряни могли дивитися трансляцію служби на телебаченні або в інтернеті.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ України рекомендуватиме запровадити більш жорсткий карантин на Великдень 2021 та на травневі свята.

За його словами, це буде певний особливий режим, зокрема, українців проситимуть за можливості обмежувати контакти і уникати великих скупчень людей.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко також анонсував, що у столиці запровадять додаткові карантинні обмеження на Великдень. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. До Великодня їх обіцяють оприлюднити.

Як святкуватимуть Великдень інші країни

У Румунії ще наприкінці березня повідомили, що на Великдень 2021 вірянам дозволять бути присутніми на богослужіннях, але за умови, що вони перебуватимуть у храмах у масках і дотримуватимуться дистанції.

У Грузії заявили, що Світле Христове Воскресіння цьогоріч доведеться відсвяткувати скромно. Очільниця МОЗ країни Катерина Тикарадзе сподівається, що закривати нічого не доведеться. Наразі точного рішення щодо святкування ще немає, тривають консультації з церквою.

Але щоб обмежити мобільність громадян, влада вже оголосила додаткові вихідні дні, тому великодні канікули в Грузії триватимуть з 30 квітня по 13 травня.

У Греції на Великдень можуть дозволити послухати службу тільки на вулиці, але з дотриманням дистанції у два метри і з перебуванням у масках. Хоча остаточного рішення ще не ухвалили.

У Молдові повідомили, що, найімовірніше, цьогоріч святкуватимуть Великдень, як і у 2020-му, – залишаючись вдома. Те саме стосується і поминальних днів.

Так, церква вже закликала вірян молитися вдома і стежити за службами по телебаченню та радіо. Також храми встановлять необхідне звукове обладнання, щоб службу можна було послухати на вулиці або подивитися в соціальних мережах.

Як святкували християни західного обряду

У 2021 році християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня. Країни Європи раділи Світлому Христовому Воскресінню вдома. І не даремно, адже ситуація з поширенням коронавірусу продовжує бути напруженою.

Так, днями стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу у Європі сягнула мільйона. Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове заявила, що наразі світ перебуває у критичній точці пандемії, адже кількість інфекцій зростає, попри зусилля, спрямовані на запобігання смертям.

Згідно з даними ВООЗ, наразі найбільше хворих на Covid-19 у таких європейських країнах, як Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Німеччина і Польща.

Саме тому в Італії вірянам другий рік поспіль заборонили збиратися на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський Франциск традиційно провів великодню месу у Ватикані, але всі учасники дійства були в масках і дотримувалися дистанції.

Хоч італійці й могли прийти на великоднє богослужіння до церкви, але тільки до тієї, що розташована неподалік дому.

Читайте Папа Римський Франциск у Великодній промові згадав про війну на Донбасі

У Польщі напередодні Великодня оголосили локдаун до 18 квітня. Церкви ж вирішили не закривати, але у них ввели обмеження: дозволялася присутність не більше однієї людини на 20 кв. м площі.

А от у Німеччині канцлер Ангела Меркель спочатку заявила, що карантин на Великодні свята посилять. Зокрема, планували зробити вихідними п’ять днів поспіль – з 1 по 5 квітня. Але пізніше Меркель назвала таке рішення помилкою і вибачилася перед громадянами.

У Франції перед Великоднем також посилили карантин, а вірянам рекомендували залишатися вдома. Але до настання комендантської години (до 19.00) все ж дозволили проводити церковні служби.

У США церкви на Великдень дозволяли відвідувати залежно від штату. Так, у Каліфорнії можна було прийти на службу без маски, а в штаті Міссурі дозволили приймати до 35% від максимального кількості відвідувачів. Водночас у Сан-Франциско потрібно було зарезервувати місце онлайн перед тим, як йти до церкви.

У Канаді жителям рекомендували залишатися вдома на Великдень. Але все ж в Оттаві церкви були відкриті, хоча приймали не більше за 30% парафіян усередині. Ще до 100 людей могли слухати службу на вулиці.