Як написати скаргу – зразок та інструкція

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів.

У разі виявлення неправомірних дій з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та посадових осіб ви можете написати скаргу з вимогою про поновлення та захист своїх законних інтересів.

Згідно зі статтею 40 Конституції України, усі громадяни мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб.

Скаргу можна написати у разі:

виявлення порушень права, законного інтересу та свободи громадянина;

створення перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

виявлення бездіяльності органів державної влади.

Зі свого боку вони повинні розглянути звернення та надати обґрунтовану відповідь у законодавчо встановлений строк. Порядок реалізації цього права визначений Законом України Про звернення громадян.

Як правильно написати скаргу – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Скарга повинна бути правильно оформлена, містити чітко сформульовану проблему та вимоги та бути обґрунтованою з погляду закону. Тільки в такому випадку ви зможете отримати відповідь.

У разі відсутності дотримання цих вимог, скарга повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.

Структура скарги

Скарга повинна мати чітку структуру і складатися із: заголовку, опису, завершальної частини та доповнення.

Текст потрібно складати відповідно до вимог, що зазначені у 5 статті Закону України Про звернення громадян.

Спочатку потрібно вказати адресата скарги.

Її можна адресувати розпорядникам інформації, їхнім структурним підрозділам або конкретній посадовій

особі.

Далі інформація має бути вказана наступним чином:

Ваше прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання заявника;

назва документа (скарга);

Вона зазначається тільки після викладу інформації про адресата та скаржника.

суть порушеного питання;

В цій частині необхідно викласти суть справи, зазначити, які саме права та інтереси скаржника були порушені та в який термін вони були порушені. Після цього потрібно навести докази.

Інформацію потрібно писати чітко та лаконічно, уникати оціночних понять та посилатися тільки на факти, які стосуються справи.

ваші прохання та вимоги;

Цю частину прийнято вважати найважливішою. У ній потрібно зазначати чітко сформульовані вимоги скаржника до відповідного органу влади. Тільки в такому випадку скарга може стати ефективною.

дата і ваш підпис;

Після того, як ви оформили та перевірили вашу скаргу, в кінці обов’язково потрібно залишити ваш підпис та зазначити дату.

додатки.

Важливою складовою скарги є додатки, що додаються до основного документа. При написанні скарги вам обов’язково потрібно на них посилатися.

Нижче наведено зразок скарги.

Метою скарги може бути:

Притягнення конкретно зазначеного службовця установи до відповідальності;

зобов’язання розпорядника відновити порушене право заявника;

вживання заходів для відшкодування моральної чи майнової шкоди замовника.

Тільки після цього ви можете особисто подати скаргу в організацію та очікувати відповіді.

Рекомендується мати два екземпляри вашої скарги, оригінал ви подаєте в конкретну організацію, а копію зберігаєте у себе, разом з відміткою, в якій зазначається, що ваша скарга була прийнята.