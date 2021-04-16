Як написати скаргу – зразок та інструкція

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Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |

Як написати скаргу (зразок)

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів.

Як написати скаргу (зразок)

У разі виявлення неправомірних дій з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та посадових осіб ви можете написати скаргу з вимогою про поновлення та захист своїх законних інтересів.

Згідно зі статтею 40 Конституції України, усі громадяни мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб.

Скаргу можна написати у разі:

  • виявлення порушень права, законного інтересу та свободи громадянина;
  • створення перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
  • виявлення бездіяльності органів державної влади.

Зі свого боку вони  повинні розглянути звернення та надати обґрунтовану відповідь у законодавчо встановлений строк. Порядок реалізації цього права визначений Законом України Про звернення громадян.

Як правильно написати скаргу – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Скарга повинна бути правильно оформлена, містити чітко сформульовану проблему та вимоги та бути обґрунтованою з погляду закону. Тільки в такому випадку ви зможете отримати відповідь.

У разі відсутності дотримання цих вимог, скарга повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.

Структура скарги

Скарга повинна мати чітку структуру і складатися із: заголовку, опису, завершальної частини та доповнення.

Текст потрібно складати відповідно до вимог, що зазначені у 5 статті Закону України Про звернення громадян.

Спочатку потрібно вказати адресата скарги.

Її можна адресувати розпорядникам інформації, їхнім структурним підрозділам або конкретній посадовій
особі.

Далі інформація має бути вказана наступним чином:

  • Ваше прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання заявника;
  • назва документа (скарга);

Вона зазначається тільки після викладу інформації про адресата та скаржника.

  • суть порушеного питання;

В цій частині необхідно викласти суть справи, зазначити, які саме права та інтереси скаржника були порушені та в який термін вони були порушені. Після цього потрібно навести докази.

Інформацію потрібно писати чітко та лаконічно, уникати оціночних понять та посилатися тільки на факти, які стосуються справи.

  • ваші прохання та вимоги;

Цю частину прийнято вважати найважливішою. У ній потрібно зазначати чітко сформульовані вимоги скаржника до відповідного органу влади. Тільки в такому випадку скарга може стати ефективною.

  • дата і ваш підпис;

Після того, як ви оформили та перевірили вашу скаргу, в кінці обов’язково потрібно залишити ваш підпис та зазначити дату.

  • додатки.

Важливою складовою скарги є додатки, що додаються до основного документа. При написанні скарги вам обов’язково потрібно на них посилатися.

Нижче наведено зразок скарги.

Як написати скаргу – зразок та інструкція

Метою скарги може бути:

  • Притягнення конкретно зазначеного службовця установи до відповідальності;
  • зобов’язання розпорядника відновити порушене право заявника;
  • вживання заходів для відшкодування моральної чи майнової шкоди замовника.

Тільки після цього ви можете особисто подати скаргу в організацію та очікувати відповіді.

Рекомендується мати два екземпляри вашої скарги, оригінал ви подаєте в конкретну організацію, а копію зберігаєте у себе, разом з відміткою, в якій зазначається, що ваша скарга була прийнята.

Фото: Pixabay

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