Як написати скаргу – зразок та інструкція

Звернення громадян є одним із засобів захисту їхніх прав та законних інтересів.
У разі виявлення неправомірних дій з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та посадових осіб ви можете написати скаргу з вимогою про поновлення та захист своїх законних інтересів.
Згідно зі статтею 40 Конституції України, усі громадяни мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб.
Скаргу можна написати у разі:
- виявлення порушень права, законного інтересу та свободи громадянина;
- створення перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
- виявлення бездіяльності органів державної влади.
Зі свого боку вони повинні розглянути звернення та надати обґрунтовану відповідь у законодавчо встановлений строк. Порядок реалізації цього права визначений Законом України Про звернення громадян.
Як правильно написати скаргу – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.
Скарга повинна бути правильно оформлена, містити чітко сформульовану проблему та вимоги та бути обґрунтованою з погляду закону. Тільки в такому випадку ви зможете отримати відповідь.
У разі відсутності дотримання цих вимог, скарга повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.
Структура скарги
Скарга повинна мати чітку структуру і складатися із: заголовку, опису, завершальної частини та доповнення.
Текст потрібно складати відповідно до вимог, що зазначені у 5 статті Закону України Про звернення громадян.
Спочатку потрібно вказати адресата скарги.
Її можна адресувати розпорядникам інформації, їхнім структурним підрозділам або конкретній посадовій
особі.
Далі інформація має бути вказана наступним чином:
- Ваше прізвище, ім’я, по батькові;
- місце проживання заявника;
- назва документа (скарга);
Вона зазначається тільки після викладу інформації про адресата та скаржника.
- суть порушеного питання;
В цій частині необхідно викласти суть справи, зазначити, які саме права та інтереси скаржника були порушені та в який термін вони були порушені. Після цього потрібно навести докази.
Інформацію потрібно писати чітко та лаконічно, уникати оціночних понять та посилатися тільки на факти, які стосуються справи.
- ваші прохання та вимоги;
Цю частину прийнято вважати найважливішою. У ній потрібно зазначати чітко сформульовані вимоги скаржника до відповідного органу влади. Тільки в такому випадку скарга може стати ефективною.
- дата і ваш підпис;
Після того, як ви оформили та перевірили вашу скаргу, в кінці обов’язково потрібно залишити ваш підпис та зазначити дату.
- додатки.
Важливою складовою скарги є додатки, що додаються до основного документа. При написанні скарги вам обов’язково потрібно на них посилатися.
Нижче наведено зразок скарги.
Метою скарги може бути:
- Притягнення конкретно зазначеного службовця установи до відповідальності;
- зобов’язання розпорядника відновити порушене право заявника;
- вживання заходів для відшкодування моральної чи майнової шкоди замовника.
Тільки після цього ви можете особисто подати скаргу в організацію та очікувати відповіді.
Рекомендується мати два екземпляри вашої скарги, оригінал ви подаєте в конкретну організацію, а копію зберігаєте у себе, разом з відміткою, в якій зазначається, що ваша скарга була прийнята.