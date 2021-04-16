Щороку 17 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією. Це рідкісне спадкове захворювання, в результаті якого виникають крововиливи в суглоби, м’язи і внутрішні органи.

Ця дата була обрана на знак поваги до творця Всесвітньої федерації гемофілії Френка Шнайбеля, який народився саме в цей день.

За православним календарем, 17 квітня вшановують пам’ять Йосипа.

Іменини святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

Крім того, цьогоріч на 17 квітня припадає Страсна п’ятниця, яка присвячена спогадам про страждання Ісуса Христа.

Прикмети на 17 квітня:

Береза розпустилася раніше, ніж вільха – літо буде посушливим.

Дощ пішов – вся весна буде похмурою, з великою кількістю опадів.

Вітер дме з північного боку – чекайте дощів.

Якщо у цей день багато березового соку – влітку буде багато дощів.

Що не можна робити 17 квітня:

Не можна працювати цього дня – шити, прати, різати, займатися прибиранням, копати землю, саджати рослини.

Не можна співати, веселитися, сміятися, а також сваритися, кричати і лаятися. Цей день має пройти в роздумах про страждання і смерть Ісуса Христа.

Свята у травні

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.