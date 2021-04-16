Зростаючий місяць у травні 2021 року настане в середині місяця та триватиме майже до кінця. За прогнозами астрологів, перша фаза зростаючого місяця розпочнеться 12 травня.

У такій фазі світило перебуватиме до 18 травня. Однак вже 20 травня розпочнеться друга фаза, яка триватиме до 25 травня включно.

Найсприятливіші дні в травні 2021 року на думку астрологів – це період з 12 до 14 травня.

Адже це вдалий час для творчості, любові і духовних пошуків. Абсолютно будь-які справи, важливі чи ні, добре просуватимуться. Неприємні події якщо і трапляться – то будуть короткочасними і не принесуть особливо відчутної шкоди.

У період зростаючого місяця рекомендовано будувати плани і реалізувати нові проекти, зважувати і описувати плани розвитку новоспечених ідей, уважно розбирати та вирішувати проблеми чи питання, які постійно вас турбують.

Окрім того, у цей час як в роботі, так і в особистому житті настає етап переосмислення нинішніх стосунків з оточуючими. Швидко виникають нові зв’язки і знайомства. Разом зі зростанням місяця у цей період також зростає і життєва енергія.

Також під час зростаючого місяця рекомендують стригти волосся – так воно буде швидше відростати.

Виняткові дні 19 травня (місяць перебуватиме у першій чверті) та 26 травня (повня). Це критичні дні, насичені спокусами, обманом та ілюзіями. Дуже велика ймовірність ускладнення стосунків з близьким оточенням.

Магнітні бурі у 2021 році

Магнітні бурі можуть сильно впливати на наше самопочуття. Тривають вони зазвичай від кількох годин до кількох днів.

Цей період особливо позначається на стані метеозалежних людей, а також осіб із груп ризику. Сюди входять люди похилого віку, діти та вагітні жінки. Погано почуватися може навіть повністю здорова людина.

Дивіться календар магнітних бур на 2021 рік, щоб підготуватися до можливих змін.