Що таке Чистий четвер?
Чистий четвер – це останній четвер перед Великоднем, коли віряни згадують важливі події з життя Христа. У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду, зрада його учня Юди, арешт первосвящениками та заслання у темницю.
Коли Чистий четвер у 2021 році?
У 2021 році Чистий четвер християни відзначають 29 квітня.
Як святкують Чистий четвер?
Традиційно щороку у церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою. У цей день кожен вірянин повинен залишити свої тривоги і гріховні помисли, щоб зустріти свято з чистою душею.
Також із церкви додому приносять страсну свічку, яка здатна допомогти в лікуванні всіх захворювань. А ще прийнято готувати четвергову сіль, яка має незвичайні цілющі властивості. Так, звичайну сіль печуть, а потім освячують у храмі.
Що можна робити в Чистий четвер?
За традицією, у Чистий четвер люди ходять купатися в озеро, річку або баню. Вважається, що в цей день вода володіє особливими властивостями, спроможними очистити дух і тіло.
Також у цей день займаються прибиранням будинку і підготуванням до свята. А ще потрібно зайнятися пранням і іншими домашніми справами.
Після того, як вдома буде наведений порядок, можна зайнятися приготуванням святкових великодніх страв і розмалюванням писанок.
Що не можна робити в Чистий четвер?
У цей день не можна розводити в будинку безлад та залишати житло без прибирання.
Не варто допускати неприємні думки, збирати образи, сваритися, провокувати конфліктні ситуації. Також не слід шкодувати, викидаючи старі речі.
Категорично заборонено куштувати паску та випікати великодні ласощі до прибирання в будинку.
У Чистий четвер не можна позичати гроші та виносити з будинку цінні речі.
Окрім того, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. Також забороняються веселощі, зокрема не можна співати, танцювати, влаштовувати пишні застілля з вживанням алкоголю.