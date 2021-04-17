PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

З днем ангела Ірини: яскраві листівки і поздоровлення

День ангела Ірини святкують декілька разів на рік. Одним із таких є 17 квітня. Ім’я має давньогрецьке походження.

З днем ангела Ірини: яскраві листівки і поздоровлення

Воно пішло від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.

Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.

Читайте
Благовіщення та Батьківська субота: церковний календар на квітень 2021

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.

Найкращі вітання з днем ангела Іри, 

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається, 

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю з іменинами Ірини, 

Бажаю хай здійсняться твої мрії, 

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

***

З Днем Ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

День ангела – Ірини (17 квітня): привітання і значення імені

День ангела – Ірини (17 квітня): привітання і значення імені

День ангела – Ірини (17 квітня): привітання і значення імені

Привітання з днем Ірини

День ангела – Ірини (17 квітня): привітання і значення імені

Календар свят на квітень

У календарі свят на квітень 2021 є багато святкових дат, з якими варто привітати колег або друзів.

Так, на 21 квітня випадає Міжнародний день секретаря, а 23 квітня з професійним святом варто привітати усіх психологів.

26 квітня вшановуватимуть пам’ять жертв радіаційних аварій і катастроф.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка