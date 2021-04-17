В Україні 17 квітня святкують День пожежної охорони, затверджений указом президента у 2013 році.
Українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік, адже у 2008-му іншим указом глави держави встановлено День рятівника, який святкують щорічно 17 вересня.
Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем пожежної охорони.
Привітання з Днем пожежної охорони у СМС
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Щиро вітаю,
Бажаю вам одне і те ж.
Щоб у житті вашому
Не траплялося пожеж!
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Пожежна охороно!
Ми вітаємо вас!
Від пожежі ви надійно
Захищаєте всіх нас!
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Зичу щастя
Та радості земної.
Нехай життєві негаразди
Не трапляються ніколи.
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Захисники, у мирний час
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Прийміть вітання.
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Нехай життя вам подарує
Любов та ласку.
А у житті лише вирує
Вогонь добра та казка.
Привітання з Днем пожежної охорони у листівках
Календар свят в Україні
Щороку українці відзначають низку дат.
Професійні дні вважаються неофіційними святами.
Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.