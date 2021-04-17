В Україні 17 квітня святкують День пожежної охорони, затверджений указом президента у 2013 році.

Українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік, адже у 2008-му іншим указом глави держави встановлено День рятівника, який святкують щорічно 17 вересня.

Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем пожежної охорони.

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Щиро вітаю,

Бажаю вам одне і те ж.

Щоб у житті вашому

Не траплялося пожеж!

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Пожежна охороно!

Ми вітаємо вас!

Від пожежі ви надійно

Захищаєте всіх нас!

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Зичу щастя

Та радості земної.

Нехай життєві негаразди

Не трапляються ніколи.

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Захисники, у мирний час

Ви завжди на варті,

У святковий час для вас

Прийміть вітання.

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Нехай життя вам подарує

Любов та ласку.

А у житті лише вирує

Вогонь добра та казка.