PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

День пожежної охорони: історія свята, найкращі привітання і красиві листівки

В Україні 17 квітня святкують День пожежної охорони, затверджений указом президента у 2013 році.

День пожежника

Українські пожежники відзначають професійне свято двічі на рік, адже у 2008-му іншим указом глави держави встановлено День рятівника, який святкують щорічно 17 вересня.

Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем пожежної охорони.

Привітання з Днем пожежної охорони у СМС

***

Щиро вітаю,
Бажаю вам одне і те ж.
Щоб у житті вашому
Не траплялося пожеж!

***

Пожежна охороно!
Ми вітаємо вас!
Від пожежі ви надійно
Захищаєте всіх нас!

***

Зичу щастя
Та радості земної.
Нехай життєві негаразди
Не трапляються ніколи.

***

Захисники, у мирний час
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Прийміть вітання.

***
Нехай життя вам подарує
Любов та ласку.
А у житті лише вирує
Вогонь добра та казка.

Читайте
Календар державних свят на 2021 рік

Привітання з Днем пожежної охорони у листівках

День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны

Календар свят в Україні

Щороку українці відзначають низку дат.

Професійні дні вважаються неофіційними святами.

Детальний календар неофіційних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка