H&M запускає безкоштовний прокат чоловічих костюмів для співбесід

Шведська компанія H&M запустила безкоштовний прокат чоловічих костюмів. Таку послугу створили для співбесід. Поки вона діє лише у Великій Британії.

У компанії наголошують, що це зробили для того, щоб кожен міг справити гарне перше враження на співбесіді.

Так, у H&M можна вибрати один з темно-синіх костюмів у розмірах від XS до ХXL.

Скористатися цим одягом потрібно протягом 24 годин і повернути в одну з хімчисток H&M.

Клієнтам не доведеться платити за маленькі плями чи інші незначні пошкодження. Однак у випадку серйозних дефектів – доведеться заплатити.

Така послуга називається One/second suit. Вже 13 травня 2021 року вона буде доступною в США.

У H&M розповідають, що така ініціатива – це частина їхньої програми зі сталого розвитку.

Окрім того, компанія планує повністю перейти на виробництво з перероблених або безпечних для навколишнього середовища матеріалів до 2030 року.

Модні кольори весни-літа 2021

15 березня Інститут кольору США Pantone затвердив вісім основних відтінків, а також сформував так званий Літній букет та добірку трендових кольорів під назвою П’янкі.

Детальніше про модні кольори весни-літа 2021 року – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Business Insider

Фото: H&M