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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

NASA рулить! SpaceX доставить астронавтів на поверхню Місяця

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт з NASA щодо висадки астронавтів на Місяць.

NASA рулить! SpaceX доставить астронавтів на поверхню Місяця

Space X створить посадковий модуль для висадки астронавтів в рамках програми Артеміда (Artemis).

На це компанія отримає $2,89 млрд. Про це повідомило саме американське космічне агентство.

Крім того, на цю новину вже відреагував і глава Space X Ілон Маск. У Twitter він написав NASА рулить!

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Йдеться про програму NASA, в рамках якої на орбіту Місяця відправлять корабель Orion. Його виведе в космос ракета Space Launch System. На кораблі буде екіпаж з чотирьох людей. Два астронавта спустяться на поверхню Місяця.

NASA рулить! SpaceX доставить астронавтів на поверхню Місяця

У березні Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США завершило випробування ракети, яка може доставити людей на Місяць у рамках місії Артеміда.

Також в програму Артеміда входить і підготовка до відправки астронавтів на Марс.

Фото: Depositphotos

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