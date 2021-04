В Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася перша жінка-астронавт за всю історію існування країни. Так, до космічної програми ОАЕ приєдналася 27-річна Нура аль-Матруші, яка тренуватиметься разом з астронавтами американського агентства NASA в Техасі.

Про це повідомило керівництво Космічного центру ОАЕ ім. Мохаммеда бін Рашида.

За словами прем’єр-міністра ОАЕ Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, першою арабською жінкою-астронавтом серед двох нових астронавтів, обраних з 4 тис. кандидатів, які будуть навчені в NASA для майбутніх місій з дослідження космосу, стала Нура аль-Матруш.

Space was her passion since childhood… Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK

