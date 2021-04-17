В Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася перша жінка-астронавт за всю історію існування країни. Так, до космічної програми ОАЕ приєдналася 27-річна Нура аль-Матруші, яка тренуватиметься разом з астронавтами американського агентства NASA в Техасі.
Про це повідомило керівництво Космічного центру ОАЕ ім. Мохаммеда бін Рашида.
За словами прем’єр-міністра ОАЕ Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, першою арабською жінкою-астронавтом серед двох нових астронавтів, обраних з 4 тис. кандидатів, які будуть навчені в NASA для майбутніх місій з дослідження космосу, стала Нура аль-Матруш.
Space was her passion since childhood… Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 10, 2021
Дівчина подякувала за таку можливість та запевнила, що буде старанно працювати над історичними моментами й досягненнями, які назавжди залишаться в пам’яті народу.
У 2011 році Нура аль-Матруш перемогла на міжнародній олімпіаді з математики, яка проходила в Амстердамі. Дівчина навчалась в університеті ОАЕ, а також у Фінляндії та Південній Кореї.
З 2016 року вона працювала в Національній нафтобудівній компанії.
Коли NASA висадить першу жінку на Місяць
Перша жінка на Місяці зможе побувати на початку 2030-х років.
Інженери NASA розробляють спеціальну ракету для запуску жінок на Місяць. Загалом для польоту виберуть дев’ять жінок і дев’ять чоловіків.
Фото: Nora AlMatrooshi