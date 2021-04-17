В Об’єднаних Арабських Еміратах з’явилася перша жінка-астронавт за всю історію існування країни. Так, до космічної програми ОАЕ приєдналася 27-річна Нура аль-Матруші, яка тренуватиметься разом з астронавтами американського агентства NASA в Техасі.

Про це повідомило керівництво Космічного центру ОАЕ ім. Мохаммеда бін Рашида.

За словами прем’єр-міністра ОАЕ Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, першою арабською жінкою-астронавтом серед двох нових астронавтів, обраних з 4 тис. кандидатів, які будуть навчені в NASA для майбутніх місій з дослідження космосу, стала Нура аль-Матруш.

Дівчина подякувала за таку можливість та запевнила, що буде старанно працювати над історичними моментами й досягненнями, які назавжди залишаться в пам’яті народу.

У 2011 році Нура аль-Матруш перемогла на міжнародній олімпіаді з математики, яка проходила в Амстердамі. Дівчина навчалась в університеті ОАЕ, а також у Фінляндії та Південній Кореї.

З 2016 року вона працювала в Національній нафтобудівній компанії.

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Коли NASA висадить першу жінку на Місяць

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Інженери NASA розробляють спеціальну ракету для запуску жінок на Місяць. Загалом для польоту виберуть дев’ять жінок і дев’ять чоловіків.

Фото: Nora AlMatrooshi