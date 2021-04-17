Погода на 17 квітня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Україну накриють дощі: погода на 17 квітня (КАРТА)

В Україні в суботу, 17 квітня, синоптики прогнозують дещо мінливу погоду.

pogoda

У західних регіонах пройдуть дощі, проте в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 8…12, вночі 1…5.

На Півночі країни очікується дощова погода. Стовпили термометрів покажуть 9…11 вдень і 3…7 вночі.

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У східних областях також опади у вигляді дощу. Вдень 12…14, вночі 3…7.

Жителям центральних і південних регіонів варто приготуватися до хмарної з проясненнями погоди. Температура вдень 11…16, вночі 2…6.

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Погода на Великдень

За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, погода на Великдень буде прохолодною. За його словами, у травні не варто очікувати звичної спеки.

Протягом місяця відбудеться декілька хвиль похолодання. Детальніше, якою буде погода на Великдень в Україні, дивіться на Фактах ICTV.

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