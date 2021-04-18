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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 18 квітня

18 квітня у світі святкують Міжнародний день пам’яток і історичних місць.

Яке свято 18 квітня

18 квітня – яке сьогодні свято

Православні християни 18 квітня вшановують пам’ять святих мучеників Агафопода і Феодула.

Агафопод був старцем, а Феодул був молодим. У молитвах до Бога вони прожили праведне і благочестиве життя.

Іменини 18 квітня

18 квітня іменини відзначають Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.

Прикмети на 18 квітня

  • Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо.
  • Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.
  • Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна залучити до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.
  • Якщо освячене яйце кинути в цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

Що не можна робити 18 квітня

  • Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.
  • Не можна вживати спиртні напої.
  • Необхідно утриматися від інтимної близькості.
  • Заборонено прибирати вдома.
  • Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Кадендар свят на квітень

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.

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