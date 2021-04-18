18 квітня у світі святкують Міжнародний день пам’яток і історичних місць.
18 квітня – яке сьогодні свято
Православні християни 18 квітня вшановують пам’ять святих мучеників Агафопода і Феодула.
Агафопод був старцем, а Феодул був молодим. У молитвах до Бога вони прожили праведне і благочестиве життя.
Іменини 18 квітня
18 квітня іменини відзначають Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.
Прикмети на 18 квітня
- Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо.
- Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.
- Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна залучити до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.
- Якщо освячене яйце кинути в цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.
Що не можна робити 18 квітня
- Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.
- Не можна вживати спиртні напої.
- Необхідно утриматися від інтимної близькості.
- Заборонено прибирати вдома.
- Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.
Кадендар свят на квітень
У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.
У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.
Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.