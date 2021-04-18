18 квітня у світі святкують Міжнародний день пам’яток і історичних місць.

18 квітня – яке сьогодні свято

Православні християни 18 квітня вшановують пам’ять святих мучеників Агафопода і Феодула.

Агафопод був старцем, а Феодул був молодим. У молитвах до Бога вони прожили праведне і благочестиве життя.

Іменини 18 квітня

18 квітня іменини відзначають Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.

Прикмети на 18 квітня

Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо.

Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна залучити до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути в цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

Що не можна робити 18 квітня

Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої.

Необхідно утриматися від інтимної близькості.

Заборонено прибирати вдома.

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

Кадендар свят на квітень

У повному календарі свят на квітень 2021 зібрані цікаві дати і професійні свята.

У другому місяці весни вітають геологів, веб-майстрів, секретарів і психологів.

Міжнародний день секретаря припадає на 21 квітня, а Всеукраїнський день психолога – на 23 квітня.