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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 19 квітня

19 квітня 2021 року відзначають День проліску, День велосипеда, День лікеру Амаретто та День поезії і творчого мислення.

19 квітня календар

Віряни в цей день вшановують пам’ять святителя Євтихія – архієпископа Константинопольського, а також рівноапостольного Мефодія – архієпископа Моравського.

19 квітня День ангела відзначають: Яків, Ян, Петро, Севастіан, Григорій, Павло, Прохор та Іван.

Народні прикмети на 19 квітня:

  • на Євтихія зазвичай зацвітають яблуні;
  • якщо день видається тихим, то буде врожай ранніх хлібів;
  • якщо на Євтихія вітряно – гарного врожаю не варто чекати.

Що не можна робити 19 квітня:

  • не варто одягати темний одяг: чорний, синій та зелений. Ці кольори цього дня нещасливі;
  • багато часу проводити у ліжку;
  • починати нові проекти та пропонувати оригінальні ідеї – сприйматимуться вороже;
  • слід уникати малознайомих людей та не пускати їх додому – весь тиждень доведеться спілкуватися з неприємними особами.
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Свята у травні

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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