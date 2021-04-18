19 квітня 2021 року відзначають День проліску, День велосипеда, День лікеру Амаретто та День поезії і творчого мислення.

Віряни в цей день вшановують пам’ять святителя Євтихія – архієпископа Константинопольського, а також рівноапостольного Мефодія – архієпископа Моравського.

19 квітня День ангела відзначають: Яків, Ян, Петро, Севастіан, Григорій, Павло, Прохор та Іван.

Народні прикмети на 19 квітня:

на Євтихія зазвичай зацвітають яблуні;

якщо день видається тихим, то буде врожай ранніх хлібів;

якщо на Євтихія вітряно – гарного врожаю не варто чекати.

Що не можна робити 19 квітня:

не варто одягати темний одяг: чорний, синій та зелений. Ці кольори цього дня нещасливі;

багато часу проводити у ліжку;

починати нові проекти та пропонувати оригінальні ідеї – сприйматимуться вороже;

слід уникати малознайомих людей та не пускати їх додому – весь тиждень доведеться спілкуватися з неприємними особами.

Свята у травні

Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.

Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.