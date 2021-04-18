19 квітня 2021 року відзначають День проліску, День велосипеда, День лікеру Амаретто та День поезії і творчого мислення.
Віряни в цей день вшановують пам’ять святителя Євтихія – архієпископа Константинопольського, а також рівноапостольного Мефодія – архієпископа Моравського.
19 квітня День ангела відзначають: Яків, Ян, Петро, Севастіан, Григорій, Павло, Прохор та Іван.
Народні прикмети на 19 квітня:
- на Євтихія зазвичай зацвітають яблуні;
- якщо день видається тихим, то буде врожай ранніх хлібів;
- якщо на Євтихія вітряно – гарного врожаю не варто чекати.
Що не можна робити 19 квітня:
- не варто одягати темний одяг: чорний, синій та зелений. Ці кольори цього дня нещасливі;
- багато часу проводити у ліжку;
- починати нові проекти та пропонувати оригінальні ідеї – сприйматимуться вороже;
- слід уникати малознайомих людей та не пускати їх додому – весь тиждень доведеться спілкуватися з неприємними особами.
Свята у травні
Травень 2021 року щедрий на державні свята – Міжнародний день солідарності трудящих, Великдень та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Завдяки їм українці матимуть три додаткові вихідні. 1 і 2 травня припадають на суботу та неділю, тому понеділок та вівторок, 3 і 4 травня, також будуть вихідними.
Повний календар свят на травень 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.