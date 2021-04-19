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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Павла – яскраві привітання у листівках і віршах

19 квітня святкують День ангела Павла. За найпопулярнішою версією, це ім’я має латинське коріння і перекладається як малий, невеликий.

хлопець, чоловік

Раніше ім’я Павло було дуже поширене в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Хлопці з дитинства ростуть спокійними та врівноваженими.

Вони легко знаходять контакт з іншими людьми. Володарі імені дуже чуйні, що можуть використовувати інші. Однак наполегливості Павлу також вистачає, що допомагає досягти успіху.

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В іменини Павла 19 квітня Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і картинках.

Привітання з Днем ангела Павла у віршах та СМС

Павле, з Днем ангела тебе!
Зі святом гарним вітаю,
Адже про іменини забувати не можна.
Бути щасливим тобі бажаю!

***

В іменини Павлу я бажаю
Лише перемог у житті.
Я тебе душевно вітаю
Та бажаю мету знайти.

***

Милий Пашо, вітаю
Я тебе зі світлим днем.
І від щирого серця бажаю
Жити завжди без проблем.

Привітання з Днем ангела Павла у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календар свят на 2021 рік

Церковні дати – частина святкового календаря українців. У 2021 році найбільш значущим днем ​​буде Пасха, який припадає на 2 травня.

Більше інформації про важливі дати у цьому році дивіться у календарі церковних свят на 2021 рік на сайті Факти ICTV.

Фото: Pexels

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