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Факти / Lifestyle
Олена Конюшок |

Глазур на желатині, яка не обсипається – рецепт на Великдень 2021

Глазур для паски – це ледь не найважливіша частина святкової випічки. Головне, щоб вона не обсипалася та не кришилася, коли ви нарізаєте паску до святкового столу.

Великдень 2020 - рецепти глазурі для паски

Саме тому ми підготували для вас рецепт глазурі, яку готують на желатині, щоб вона не обсипалася.

Глазур на желатині

Що знадобиться:

  • Желатин – 0,5 чайної ложки;
  • Вода – 3 ст. л;
  • Цукор – 100 г.

Загальний час приготування глазурі на паску – 20 хв.

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Процес приготування

  1. Нагріваємо воду до 70-80°C і розводимо нею половину чайної ложки желатину. Розмішувати необхідно, допоки суміш не стане прозорою.
  2. У невеликій мисці розмішуємо 100 г. цукру і 2 ст. л. води.
  3. Ставимо цукор з водою на вогонь і доводимо до кипіння, щоб цукор повністю розчинився.
  4. У цукор додаємо желатин і все ретельно розмішуємо. Після того як маса стане однорідною, можна вимкнути вогонь.
  5. Збиваємо міксером цукрово-желатинову масу, поки вона не перетвориться на білу глазур.
  6. Прикрашаємо паски. Дуже важливо використовувати глазур одразу після приготування, оскільки вона швидко застигає.

Карантин вносить свої корективи у святкування Великодня, не всі віряни зможуть потрапити до церкви, а освятити паску та крашанки хочеться всім.

Для цього Факти ICTV підготували інструкцію, як правильно освятити яйця та паски у себе вдома.

Фото: Dreamstime

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