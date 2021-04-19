Гороскоп на тиждень, з 19 до 25 квітня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 19 до 25 квітня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З понеділка імпульсивність зміниться незворушністю та розсудливістю. 19 квітня Меркурій з’єднується з Сонцем і о 13.30 за київським часом входить у знак Тельця.

З одного боку є неоднозначний аспект – так зване спалення. Абстрагуватися від власних інтересів і серйозно зацікавитися іншою ідеєю вкрай складно. Людям буде складно сприймати чужу думку.

З іншого боку, посилюється інтелектуальна діяльність, кожен вкладає максимум енергії в особисті досягнення, у власні думки та оцінки. Отримана інформація і нові враження спонукають багатьох людей до творчості, яка даватиметься доволі легко.

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О 23.34 за київським часом Сонце входить у знак Тельця. Протягом тижня швидкість дій пригальмується, проте результат від докладених фізичних та інтелектуальних зусиль буде довгостроковий і ґрунтовний.

23 квітня о 14.49 за київським часом Марс входить у знак Рака майже на два місяці. Він тут має статус падіння, а це погано для починань. Період застою в соціальній сфері, але активної роботи вдома. Це час краще присвятити домівці та сім’ї, облаштуванню садової ділянки. Вирішення домашніх проблем потребуватиме енергії та фізичних ресурсів. А це заважає професійній діяльності, можуть виникати невдоволення з боку керівництва, коли працівник просить відгул або відпустку.

Гороскоп для Овнів

У цей період зросте емоційність. У представників цих знаків дії будуть обережними, з’явиться схильність у всьому сумніватися, не довіряти оточенню. Можливо, ви вирішите зробити ремонт або придбати нерухомість, землю, і ваші зусилля будуть спрямовані на домашню роботу. А може статися, що батькам знадобиться допомога – як фізична, так і матеріальна. На перший план виходять матеріальні інтереси. Ви замислюєтеся про нові способи заробітку, шукаєте можливість примножити свої статки і переважно вам це вдається. Якщо ви плануєте переїзд, настав час здійснити його.

Гороскоп для Тельців

Тиждень кардинальних змін. Спливають проблеми, які потребують негайного втручання. Вашими вчинками останнім часом дедалі більше керує підсвідомість, ніж розум. Відбувається оновлення чуттєвого сприйняття світу, з’являється натхнення. Нерозв’язні раніше питання зараз можна залагодити, застосовуючи творчий підхід. Посилюється ваша фізична привабливість, що притягує до вас увагу представників протилежної статі. Проявляйте ініціативу, заявляйте про себе, заплануйте на цей період максимум справ, і ви будете задоволені результатом.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий період для літературної, лекторської або викладацької діяльності. Ви можете дізнатися інформацію, яка справить на вас велике враження – можливо, про якісь речі, що відбуваються за вашою спиною. Загалом сприятливий тиждень, багато що стане на свої місця. Ви знаходите разючу внутрішню силу і рішучість, грошові проблеми вирішуються, в особистих і ділових взаєминах все налагоджується. У вас з’явиться можливість заробити, хоча витрачаються гроші в цей час так само швидко, як і заробляються. Понаднормова робота і додаткова зайнятість сприяє кар’єрному просуванню.

Гороскоп для Раків

Ваше соціальне життя може сприяти романтичним захопленням. Вашої енергії та психічної сили достатньо, щоб особисто впливати на формування громадської думки. Деякі з ваших найзаповітніших бажань можуть здійснитися. З друзями встановлюються теплі довірчі взаємини, можлива співпраця з будь-ким із друзів, стосунки в дружньому колі. Можливий невеликий прибуток через друзів або через спільну роботу. Це період усвідомлення того, що вам необхідно, щоб бути щасливою людиною. Наприкінці тижня надмірна активність і перевитрата фізичних сил може призвести до загострення хронічних захворювань.

Гороскоп для Левів

Самооцінка і здатність до реалізації власних амбіцій зростуть. Події тижня акцентують вашу увагу на питаннях кар’єри і професійного зростання. Обставини складаються якнайкраще для демонстрації своїх робіт, творчих проектів, можливе суспільне визнання ваших заслуг і матеріальне винагородження. Вдало складатимуться відносини з керівництвом, представниками влади і впливовими людьми. Ви на очах у всіх, на вас можуть покласти додаткові обов’язки. У вас всі шанси і можливості поліпшити свою репутацію, ви досягнете успіху і будете задоволені цим.

Гороскоп для Дів

Обставини потребуватимуть від вас виходу за рамки звичного оточення, щоб розібратися з проблемами і знайти перспективи. Заплановані вами поїздки успішно здійсняться, міжнародна торгівля або листування виявляться вдалими, висловлювання будуть добре сприйняті, реклама принесе прибуток. У цей час успішні спільні справи з друзями. Якщо у вас є пропозиції, озвучуйте їх, група однодумців їх підтримає. Активізуються друзі, які можуть подати ідею, підштовхнути вас до реалізації планів. З’являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнюється ваша життєва позиція.

Гороскоп для Терезів

Можливо, ви кинулися до чогось, про що мріяли, і почнете позбуватися застарілого, непотрібного та безперспективного, зокрема й від токсичних людей. Ви стаєте впевненішим у собі, з’являється можливість звернути на себе увагу людей навколо, прославитися трудовими досягненнями. У цей період варто всю свою енергію спрямувати на зростання своїх професійних навичок і зав’язуванні фінансових відносин. Гарний час для переговорів із керівництвом про перспективи своєї діяльності, зростання зарплати. Молоді люди багато чого усвідомлюють – обирають професію і самовизначаються. Працюючи наодинці, ви багато чого досягнете.

Гороскоп для Скорпіонів

Можливі серйозні зміни у різних сферах, а звичні ситуації перевертаються з ніг на голову. Не робіть поспішних висновків, але й не прив’язуйтеся до того, що відходить, хоч би що відбувалося – це в ваших інтересах. Дисбаланс у почуттях, марні переживання не мають перешкоджати вашим професійним обов’язкам. Всесвіт допомагає розчистити вам шлях у напрямку до кращого життя, все нежиттєздатне залишається в минулому. Виникає гостра необхідність щось закінчити, поставити крапку в партнерських стосунках, щоб звільнити місце для нового і перспективного.

Гороскоп для Стрільців

Громадська діяльність і публічні заходи принесуть багато корисних знайомств. Можливе просування в кар’єрі, зростання соціального статусу. В особистих і сімейних стосунках все не так просто: давні любовні зв’язки проходять перевірку, можуть з’явитися проблеми в подружньому житті, в стосунках із родичами. Виникає необхідність провести конструктивні зміни у романтичних стосунках. Якщо вас щось не влаштовує у взаєминах, якщо хочете перейти на інший рівень, але немає ініціативи з боку партнера, візьміть усе в свої руки. Зараз важливо визначитися, чи ваша це людина та чи підходите ви своєму партнеру.

Гороскоп для Козерогів

У вас вийде за короткий час виконати колосальну роботу щодо осмислення інформації. Вам раптом стає зрозуміла вся суть того, що відбувається, а поглиблене вивчення питань, що виникають, відкриває нові грані вашої професії. Гарний час для облаштування житла, вирішення побутових питань, планування спільного майбутнього з коханою людиною. Практичний підхід до справ, до особистих взаємин, дає змогу досягти задоволення в побуті, вирішити свої майнові питання. Доходи партнера або спільна власність можуть потребувати більшої уваги. Доведеться багато й інтенсивно працювати, вирішувати питання, пов’язані зі спільним бізнесом, проектами, податками, аліментами, кредитами.

Гороскоп для Водоліїв

У складних ситуаціях вам доводиться брати на себе відповідальність, активізувавши не тільки всі свої сили, а й запасні ресурси, бо обставини змушують вас працювати на межі своїх фізичних і психічних можливостей. Можливо, вам доведеться знайти кошти для успішного просування справи. Спілкування зі старшими родичами буде корисним, ви отримаєте цінні поради. Період сприятливий для вирішення майнових питань, купівлі або продажу землі, будинку. Якщо є спір з родичами з приводу спадщини, то у цей період можна все вирішити з вигодою і користю для всіх. Задоволення приносить хобі, яке може стати вашим джерелом доходу.

Гороскоп для Риб

Це період щастя і процвітання вашої родини, навіть якщо зовні вирують пристрасті, а в професійних справах не все так чудово, як хотілося б. У цей час ви можете змінити роботу або активно займатися її пошуком. Період сприятливий для привернення уваги до своїх справ світських осіб і впливових людей, розмов про зростання зарплати. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю. Сприятливий час для поїздок, спілкування з ближнім оточенням. Багато що стає на свої місця, більшість задумів будуть втілені в реальність. Вам вдається добре заробляти, вирішувати фінансові проблеми.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.