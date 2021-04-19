Влада Греції дозволила відвідувати з 19 квітня країну туристам з Євросоюзу та ще кількох країн. Для українських туристів кордони країни відкриються 14 травня.

Так, крім туристів з ЄС, право відвідати Грецію можуть жителі країн Шенгенської зони, Великобританії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Сербії та Ізраїлю.

При цьому мандрівники повинні будуть надати документацію, яка підтверджує, що вони вакцинувалися проти Covid-19. Як альтернативу туристи повинні надати документ, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до прибуття в Грецію.

Для інших туристів, в тому числі з України, Греція відкриється 14 травня. Країну можна буде відвідати за умови вакцинації від коронавірусу або наявності негативного ПЛР-тесту. В аеропортах і на кордонах будуть діяти системи випадкової перевірки EVA, а в готелях відкриються карантинні зони для ізоляції всіх туристів і працівників з коронавірусом.

Тури в Грецію

Попри те, що кордони Греції ще не відкриті для українців, місцеві турагентства вже почали продавати тури на грецькі курорти на травень. Вартість туру з урахуванням вильоту з Києва на 7 ночей стартує від 17 тис. грн за одну людину.

Джерело: Ekathimerini