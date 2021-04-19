Серед розробників українець: Зеленський привітав NASA з польотом Mars Helicopter

Президент України Володимир Зеленський привітав Національне аерокосмічне агентство США з першим польотом Mars Helicopter (Ingenuity).

– Технології перемагають. Вітаю НАСА з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко, – зазначив Зеленський.

Також президент додав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття. Нині планується запуск супутника Січ-2-30.

Перший політ дрону NASA

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд: за цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого.