Серед розробників українець: Зеленський привітав NASA з польотом Mars Helicopter

Президент України Володимир Зеленський привітав Національне аерокосмічне агентство США з першим польотом Mars Helicopter (Ingenuity).
– Технології перемагають. Вітаю НАСА з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко, – зазначив Зеленський.
Також президент додав, що Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття. Нині планується запуск супутника Січ-2-30.
Перший політ дрону NASA
19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.
Політ тривав близько 20 секунд: за цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.
Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого.