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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Три метри над рівнем Марсу: відео першого польоту дрону NASA

Три метри над рівнем Марсу: відео першого польоту дрону NASA

19 квітня вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі.

Політ тривав близько 20 секунд: за цей час дрон Ingenuity піднявся на висоту близько трьох метрів.

– Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі, – повідомили науковці.

Зазначається, що під час наступних польотів вертоліт планується підняти вже до п’яти метрів.

Вертоліт-дрон Ingenuity (Винахідливість) прибув на планету разом із марсоходом Perseverance (Наполегливість) 18 лютого.

Призначення Ingenuity

У NASA пояснили головну мету перебування вертольота-дрона Ingenuity на Марсі.

Протягом 31 дня перебування на планеті він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості.

Вага Ingenuity складає 1,8 кг: апарат має дві камери здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд.

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