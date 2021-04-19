У скільки Україні обійдеться запуск супутника Січ-2-30

Запуск українського супутника Січ-2-30 компанією SpaceX обійдеться державі у $1,9 млн, розповів голова Держкосмосу Володимир Тафтай.

Раніше зазначалося, що контракт зі SpaceX буде укладено на суму $1 млн, але ця вартість була оголошена без урахування витрат на створення адаптера та транспортування космічного апарату до точки запуску.

Тафтай повідомив, що контракт з компанією уже опрацьований і всю решту робіт буде здійснено одразу після виділення Кабміном коштів.

– Супутник зібраний, ведуться випробування, усе йде за графіком. Можу абсолютно впевнено говорити, що завдання президента буде виконане, – зазначив Тафтай.

На думку посадовця, Січ-2-30 є дуже важливим для України, адже він надасть незалежний доступ до супутникового зондування, а також виконуватиме завдання в галузях сільського та лісового господарства та займатиметься картографією.

Супутник Січ-2-30

Про план запустити український супутник силами SpaceX стало відомо вже у лютому 2021 року, від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

За словами міністра, запуск можливо здійснити вже у грудні цього року.