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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

У скільки Україні обійдеться запуск супутника Січ-2-30

Запуск українського супутника Січ-2-30 компанією SpaceX обійдеться державі у $1,9 млн, розповів голова Держкосмосу Володимир Тафтай.

Супутник

Раніше зазначалося, що контракт зі SpaceX буде укладено на суму $1 млн, але ця вартість була оголошена без урахування витрат на створення адаптера та транспортування космічного апарату до точки запуску.

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Тафтай повідомив, що контракт з компанією уже опрацьований і всю решту робіт буде здійснено одразу після виділення Кабміном коштів.

– Супутник зібраний, ведуться випробування, усе йде за графіком. Можу абсолютно впевнено говорити, що завдання президента буде виконане, – зазначив Тафтай.

На думку посадовця, Січ-2-30 є дуже важливим для України, адже він надасть незалежний доступ до супутникового зондування, а також виконуватиме завдання в галузях сільського та лісового господарства та займатиметься картографією.

Супутник Січ-2-30

Про план запустити український супутник силами SpaceX стало відомо вже у лютому 2021 року, від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

За словами міністра, запуск можливо здійснити вже у грудні цього року.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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