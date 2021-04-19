У Японії розробили детектор, що розрізняє понад 100 мутацій Covid-19

У Японії вчені розробили технологію, яка може за одне тестування ідентифікувати понад сто мутацій коронавірусу.

Технологія називається Рi code method. Вона використовує диски діаметром 0,04 мл, на поверхні яких є щось подібне на штрих-код.

На диски, які змішують зі зразком вірусу, наносять реагент, який випромінює світло при реакції з генами, наявними лише у мутацій.

На думку дослідників, зразок теоретично можна перевірити на понад 100 видів мутацій вірусу, скориставшись численними дисками, призначеними для реагування на різні цілі.

За словами вчених, спеціальний пристрій зчитуватиме штрих-коди, аби автоматично ідентифікувати диски, які випромінювали світло. Це дозволить виявити мутації у зразку.

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У Туреччині створили волокно, на якому Covid-19 вмирає за півгодини

У Туреччині вчені розробили волокно, яке вбиває коронавірус протягом 30 хвилин у разі потрапляння його на тканину. Воно створене на основі цинку.

Згідно з результатами тестів, волокно під назвою Everfresh може ефективно знищити коронавірус за півгодини. Його ефективність становить 97,4%.

Джерело: NHK