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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 20 квітня

20 квітня_календар_дата

20 квітня вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно з переказами, цього дня прокидаються русалки. Вважається, якщо їх задобрити 20 квітня, то вони будуть оберігати чоловіків і дітей від всяких напастей.

Акиліна і Руфін відомі тим, що зуміли звернути 200 римських воїнів у віру. Коли до влади прийшов імператор Максимін, обох стратили.

20 квітня іменини відзначають Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса.

Народні прикмети на 20 квітня:

  • Дощ на Килину – хороша буде калина.
  • Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
  • Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде гроза.
  • Червоний схід сонця – до зміни погоди.
  • Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду наступного дня.
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Що не можна робити сьогодні:

  • Не можна в цей день визирати з вікна.
  • Не варто сьогодні брати гроші в борг.
  • Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Історія та традиції Вербної неділі 2021

Уже цієї неділі, 25 квітня 2021 року, українці відзначатимуть Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

Свято має й інші назви – Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя.

Детальніше ознайомитися з історією та традиціями Вербної неділі 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.

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