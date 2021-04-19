20 квітня вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно з переказами, цього дня прокидаються русалки. Вважається, якщо їх задобрити 20 квітня, то вони будуть оберігати чоловіків і дітей від всяких напастей.
Акиліна і Руфін відомі тим, що зуміли звернути 200 римських воїнів у віру. Коли до влади прийшов імператор Максимін, обох стратили.
20 квітня іменини відзначають Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса.
Народні прикмети на 20 квітня:
- Дощ на Килину – хороша буде калина.
- Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.
- Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде гроза.
- Червоний схід сонця – до зміни погоди.
- Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду наступного дня.
Що не можна робити сьогодні:
- Не можна в цей день визирати з вікна.
- Не варто сьогодні брати гроші в борг.
- Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.
- Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.
Історія та традиції Вербної неділі 2021
Уже цієї неділі, 25 квітня 2021 року, українці відзначатимуть Вербну неділю.
Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.
Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.
Свято має й інші назви – Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя.
Детальніше ознайомитися з історією та традиціями Вербної неділі 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.