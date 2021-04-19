20 квітня вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно з переказами, цього дня прокидаються русалки. Вважається, якщо їх задобрити 20 квітня, то вони будуть оберігати чоловіків і дітей від всяких напастей.

Акиліна і Руфін відомі тим, що зуміли звернути 200 римських воїнів у віру. Коли до влади прийшов імператор Максимін, обох стратили.

20 квітня іменини відзначають Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон, Агнесса.

Народні прикмети на 20 квітня:

Дощ на Килину – хороша буде калина.

Мороз і сонце – до врожаю хлібів і гречки.

Якщо вночі зірки сильно сяють, а вранці на небі хмари з’явилися, то до обіду буде гроза.

Червоний схід сонця – до зміни погоди.

Поява високих купчастих хмар віщує сонячну погоду наступного дня.

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Що не можна робити сьогодні:

Не можна в цей день визирати з вікна.

Не варто сьогодні брати гроші в борг.

Не варто в цей день зловживати алкоголем і переїдати.

Не можна погано думати про рідних і бажати комусь зла.

Історія та традиції Вербної неділі 2021

Уже цієї неділі, 25 квітня 2021 року, українці відзначатимуть Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

Свято має й інші назви – Вхід Господній у Єрусалим або Пальмова неділя.

Детальніше ознайомитися з історією та традиціями Вербної неділі 2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.