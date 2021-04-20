iMac 2021: характеристика і ціна новинки від Apple

Американська компанія Apple 20 квітня під час весняної презентації показала iMac нового покоління.

Характеристика iMac

Стаціонарний комп’ютер від Apple отримав процесор M1.

Вражають розміри нового iMac адже він став просто ультратонким, завдяки новому чіпу M1. Товщина корпусу комп’ютера складає лише 11,5 мм.

Новий iMac отримав відеокамеру 1080p і мікрофон, як стверджують розробники, студійного рівня.



















Apple показала iMac нового покоління – у чому його унікальність / 5 фотографий

Презентація Apple

20 квітня 2021 пройшла весняна презентація компанії Apple. Під час неї, крім нової лінійки iPad Pro, були представлені iPad mini, iMac 2 021 і MacBook Pro 14.

Найбільш очікуваною стала новинка від Apple – пошуковий трекер AirTag.

Онлайн-трансляцію презентації Apple – дивіться на Фактах ICTV.