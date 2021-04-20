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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Apple показала iPad Pro 2021 – характеристика і ціна новинки

Apple показала iPad Pro 2021 – характеристика і ціна новинки

Американська компанія Apple під час презентації 20 березня представила публіці оновлену лінійку iPad Pro 2021. До слова, останній раз серйозне оновлення сімейства професійних планшетів Apple демонструвала ще у 2018 році.

Характеристика iPad Pro

iPad Pro нового покоління зробили на процесорі M1. Загалом, Apple зробила з планшета повноцінний портативний комп’ютер. Тепер користувачам потрібно замислюватися варто купувати MacBook Air чи iPad Pro, адже вони мають однакову характеристику.

Також гаджет отримав підтримку 5G.

З плюсів і Pro Display XDR на iPad, про який йшлося в інсайдах до презентації. Розробники стверджують, що технологія підвищить яскравість і дозволить домогтися контрастності мільйон до одного.

iPad Pro 2021: характеристика і ціна новинки від Apple

Презентація Apple

20 квітня 2021 пройшла весняна презентація компанії Apple. Під час неї, крім нової лінійки iPad Pro, були представлені iPad mini, iMac 2 021 і MacBook Pro 14.

Найбільш очікуваною стала новинка від Apple – пошуковий трекер AirTag.

Онлайн-трансляцію презентації Apple – дивіться на Фактах ICTV.

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