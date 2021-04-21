Ми перевірили як готуються до травневих свят південні вітчизняні курорти: від Одеси до Херсону.

Розпочинаємо наш шлях із Одеси, яка перебуває у червоній зоні. Для туриста – це не дуже зручно, бо ресторани працюють лише на виніс. Майданчики й атракціони простоюють. Поки в Одесі завмерло й нічне життя. Але підприємці не гаять часу. Відомі Одеські нічні клуби готуються до сезону і обіцяють відкритися вже після карантину.

А от готелям за умови дотримання карантинних норм працювати не заборонено. Тож на травневі вони вже активно приймають замовлення. Стандартний номер біля моря у тихій частині Аркадії обійдеться в 1000 грн. Але це лише на травневі. Влітку буде дорожче. У центрі, біля знаменитої Дерибасівської, ціни вищі. Стандартний номер на двох – до 2 тис. грн. Дешевше обійдеться оренда квартири – від 800 грн.

Але якщо хочеться тиші та їстівної екзотики, тоді треба їхати в бік Миколаєва. Єдина в Україні устрична ферма знаходиться на узбережжі Тилігульського лиману. В меню не лише устриці, а й гарніри, вино, загалом усе для травневого застілля. До того ж, є можливість влаштувати кемпінг, ціна якого стартує від 100 грн.

Рухаємося до Херсонщини, селище Олександрівка, що біля Дніпро-Бузького лиману. Там є можливість ночівлі у наметах. Якщо є власний, то за місце потрібно буде заплатити 100 грн за людину. Проте можна взяти і в оренду. Доплатити за намет доведеться ще 100 грн.

Окрема послуга – каякінг. Саме з води тут відкриваються неймовірні краєвиди. Наразі ціна становить 400 грн на день, планується підвищення до 100 грн за годину.

Місцеві організували тут і сафарі по природничому парку на автомобілі, якому все під силу. Унікальні каньйони, схили та навіть печера. Вартість сафарі демократична.

– Маленьке коло, по якому ми веземо протягом години, коштує 400 грн, одразу 4 людини можуть їхати. І є велике коло на 3 години, що коштує 1000 грн, – каже засновник сафарі-гурту Юрій Голінько.

Та якщо кемпінг для вас не варіант, можна зупинитись у комплексі, поряд із сосновими лісами біля селища Олешки. Більшість будиночків автономні й розраховані на велику компанію. Ціна – 6 тис. грн. Особливість закладу – кінний клуб для туристів. Прогулянка на породистих скакунах тут коштує 400 грн.

Для дітей влаштували міні-зоопарк. Вхід для дорослих коштує 75 грн, для малечі – 50 грн. Також у Олешках проходять змагання на квадроциклах.

Весело вже і на узбережжі популярного Залізного Порту. От тільки поки сюди приїжджають переважно на вікенд, бо більшість готелів ще не відчинилися. Але є і винятки. Двомісний номер коштує від 850 грн. Апартаменти з власною кухнею від 1350 грн. Для чоловіків організували пивний чан. Вартість такої послуги 1000 грн з людини.

Аби не замерзнути в травневому морі, можна скористатися цікавою альтернативою – цілющим гейзером. Він багатий на мінерали, отож допомагає при шкірних хворобах та проблемах з опорно-руховою системою. За бажання можна залишитися на ночівлю за 150 грн.

Однак якщо ви подорожуєте потягом, ще й полюбляєте містику, є сенс залишитися у Херсоні. Місцева туристична компанія проводить містичні екскурсії. А на природу можна потрапити навіть із центру Херсона завдяки унікальному річковому таксі. На ньому можна відправитися до місцевих ресторацій на воді або відвідати Херсонські плавні. Вартість екскурсії – 600 грн з човна за годину.

Аби ваші травневі свята пройшли вдало, зважайте на карантинні зони і правила кожної області. Телефонуйте завчасно і дізнавайтеся про умови та розклад.

Цього року на травневі найкращими помічниками будуть природа і свіже повітря. І якщо раніше це був вибір, то зараз просто необхідність.

Де відпочити в Україні влітку

Літо наближається і вже час планувати майбутній відпочинок на вітчизняних курортах. Отож, море чи гори: де відпочити влітку в Україні та ціни.