20 квітня День ангела святкує прекрасна людина на ім’я Данило. У свій святковий день всі чоловіки з цим ім’ям варті найкращих привітань.

Значення імені Данило

Данило – чоловіче ім’я біблійного походження, яке дослівно перекладається як Бог мій суддя. Давньоєврейське ім’я Даніель також має два значення – Дан (суддя) та Ель (Бог).

Власник цього імені – істинний оптиміст, позитивна та доброзичлива людина. Данило – привітний чоловік, який надихає навколишній світ.

Оптимізм, розсудливість, доброта, а також щедрість – не єдині чесноти цієї прекрасної людини. Факти ICTV бажають успіхів і звершень цьому хлопцю, а також підготували оригінальні привітання з Днем ангела Данила у віршах та СМС.

Привітання з Днем ангела Данила у СМС та віршах

Побажаю, Данило,

Щоб ти дуже сильним був,

На шляху всіх перемагав,

Ніколи не сумував!

Щоб успіх тобі став братом,

І жилося завжди багато,

Щастя повні кишені

Щоб були постійно!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою –

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті тобі дарує.

***

Вітаю, Данило, з днем ангела! Хочу побажати, щоб все в житті було геніально і просто, щоб кожна ідея і прагнення приносили плоди успіху, щоб в тебе завжди була величезна сила і енергія, щоб тобою правили любов і щирість.

***

Вітаю, Данило! Бажаю бути завжди щасливим, бадьорим і усміхненим. Нехай рідні завжди будуть поруч, щоб поговорити, вислухати і дати пораду, а друзі допоможуть і підтримають!

***

Зі святом, Данило! Нехай Бог твою долю визначить як найбільш вдалу і благополучну. Хай щастя і радість в твою оселю входять щодня, нехай це буде твоєю заслугою. Бажаю зберігати в серці прагнення бути кращим!

Державні свята 2021

Календар державних свят на 2021 рік налічує багато офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочиватимуть – 115 календарних днів.

Серед важливих дат будуть також особливі християнські свята – наприклад, Страсний тиждень, Великдень, Трійця та інші важливі церковні дати.