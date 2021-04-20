20 квітня День ангела святкує прекрасна людина на ім’я Данило. У свій святковий день всі чоловіки з цим ім’ям варті найкращих привітань.
Значення імені Данило
Данило – чоловіче ім’я біблійного походження, яке дослівно перекладається як Бог мій суддя. Давньоєврейське ім’я Даніель також має два значення – Дан (суддя) та Ель (Бог).
Власник цього імені – істинний оптиміст, позитивна та доброзичлива людина. Данило – привітний чоловік, який надихає навколишній світ.
Оптимізм, розсудливість, доброта, а також щедрість – не єдині чесноти цієї прекрасної людини. Факти ICTV бажають успіхів і звершень цьому хлопцю, а також підготували оригінальні привітання з Днем ангела Данила у віршах та СМС.
Привітання з Днем ангела Данила у СМС та віршах
Побажаю, Данило,
Щоб ти дуже сильним був,
На шляху всіх перемагав,
Ніколи не сумував!
Щоб успіх тобі став братом,
І жилося завжди багато,
Щастя повні кишені
Щоб були постійно!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою –
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті тобі дарує.
***
Вітаю, Данило, з днем ангела! Хочу побажати, щоб все в житті було геніально і просто, щоб кожна ідея і прагнення приносили плоди успіху, щоб в тебе завжди була величезна сила і енергія, щоб тобою правили любов і щирість.
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Вітаю, Данило! Бажаю бути завжди щасливим, бадьорим і усміхненим. Нехай рідні завжди будуть поруч, щоб поговорити, вислухати і дати пораду, а друзі допоможуть і підтримають!
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Зі святом, Данило! Нехай Бог твою долю визначить як найбільш вдалу і благополучну. Хай щастя і радість в твою оселю входять щодня, нехай це буде твоєю заслугою. Бажаю зберігати в серці прагнення бути кращим!
Державні свята 2021
Календар державних свят на 2021 рік налічує багато офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочиватимуть – 115 календарних днів.
Серед важливих дат будуть також особливі християнські свята – наприклад, Страсний тиждень, Великдень, Трійця та інші важливі церковні дати.