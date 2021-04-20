Facebook запустить сервіс подкастів та аналог Clubhouse

У соцмережі Facebook з’явиться низка аудіофункцій. Зокрема, сервіс подкастів та аудіочат із запрошеними спікерами.

Так, до початку літа 2021 року в мобільному застосунку планують запустити аудіокімнату Live Audio Rooms.

Група користувачів зможе спілкуватися один з одним в спеціальних кімнатах. Функція буде схоже на застосунок Clubhouse.

Спікерами аудіочату стануть знаменитості, які дискутуватимуть з іншими публічними особистостями, експертами та прихильниками.

Відповідний сервіс хочуть запустити не тільки в самій соцмережі, а й в Facebook Messenger.

Окрім того, Facebook запустить сервіс подкастів Soundbites. За допомогою якого користувачі зможуть створювати короткі аудіозаписи і ділитися ними.

Тестування такої функції можуть розпочати вже в найближчі місяці.

Водночас люди зможуть заробляти гроші в Live Audio Rooms або Soundbites. Хоч нині невідомо, як саме та для кого ця можливість буде доступна – чи для всіх користувачів Facebook, чи для власників чат-кімнат.

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Витік даних у Facebook

У квітні потрапили в мережу особисті дані понад 530 млн користувачів Facebook. Зокрема їхні номери телефонів, імена, дати народження, електронні адреси.

У відкритому доступі опинилася персональна інформація людей з усього світу.

У списку налічується 32 млн записів про жителів США, 11 млн про британців і 6 млн про громадян Індії.

Джерело: BBC