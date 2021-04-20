Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.

Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.

Факти ICTV підготували рецепт глазурі з маршмелоу для вашої ідеальної паски.

Як приготувати глазур з маршмелоу на Великдень 2021

Що знадобиться:

Зефір маршмелоу – 200 грамів

Рослинна олія – ​​2 столові ложки

Лимонний сік – 2 столові ложки

Цукрова пудра – 150 -200 грамів

Загальний час приготування глазурі з маршмелоу – 30-40 хвилин.

Глазур з маршмелоу для паски – процес приготування

Викладаємо 200 маршмелоу, 2 столові ложки рослинної олії і 2 столові ложки лимонного соку в посуд, який не боїться вогню, і ставимо на водяну баню. Вогонь повинен бути слабким, щоб зефір не прилип до посуду. Після того як зефір розтане, додаємо 150 грамів цукрової пудри і все добре перемішуємо. Якщо маса буде надто густа, додайте 1 столову ложку лимонного соку. Поки глазур із маршмелоу ще гаряча, наносимо її на паски та посипаємо прикрасами. Для кольору в глазур можна додати харчовий барвник.

Великодній кошик 2021

У 2021 році вартість великоднього кошика підвищилася на чверть. У 2020 році продукти до кошика коштували 620 грн, цього року за такий самий мінімальний набір необхідно буде сплатити близько 780 грн.

Що саме подорожчало та детальніше про великодній кошик 2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.