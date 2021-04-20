PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валерія Маліцька |

Смачна паска в мультиварці – найкращі рецепти

Великдень, паска

Паска в мультиварці є не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом у духовці.

Факти ICTV підготували добірку рецептів смачних пасок у мультиварці до Великодня-2021.

Рецепт ніжної паски в мультиварці

Важливо пам’ятати, що секрет смачної випічки полягає в довгому замішуванні тіста і в багаторазовому вистоюванні.

  • Борошно – 750 г або сім повних мультисклянок,
  • Молоко – 200 мл або одна повна мультисклянка,
  • Яйця – 4 шт.,
  • Масло вершкове – 150 г,
  • Олія – 3 ст. л.,
  • Цукор – 180 г або трохи більше однієї мультисклянки,
  • Живі дріжджі – 35 г,
  • Ванілін – один пакетик,
  • Ізюм або інші сухофрукти – за смаком.

Із вказаної кількості інгредієнтів краще приготувати дві паски в мультиварці, поділивши тісто навпіл. Паски будуть ще легшими й ніжнішими. Можна спекти й одну паску у великий мультиварці (на п’ять літрів).

Приготування:

  • У розігрітому молоці розпустити дріжджі. Додати трохи цукру (приблизно одну столову ложку), перемішати й залишити на 20 хвилин в теплому місці.
  • Білки відокремити від жовтків. Збити білки міксером із цукром, що залишився, до пишної піни.
  • З’єднати дріжджову й білкову суміші. Акуратно змішати з однією мультисклянкою борошна й залишити підходити опару на три години.
  • На водяній бані розтопити вершкове масло й змішати з жовтками.
  • Масло з’єднати з готовою опарою, сіллю, ваніліном і перемішати. Ввести решту борошна й замісити тісто.
  • Залишити у теплому місці до збільшення втричі.
  • Тісто з’єднати з родзинками. Дати відпочити 30 хвилин.
  • Тісто змастити соняшниковою олією, вимішувати протягом 15 хвилин. Сформувати колобок.
  • Змастити чашу мультиварки рослинним маслом. Викласти колобок. Увімкнути режим Підігрів на 20 хвилин. Дати підійти пасці.
  • Включити режим Випічка, готувати 90 хвилин (якщо максимальний час випічки – одна година, то включити на годину, а після сигналу відразу ще на 30 хвилин).
Читайте
Коли святкуватимуть Великдень у 2021 році

Рецепт безопарної паски мультиварці

  • Борошно – 500-600 г або п’ять мультисклянок,
  • Молоко – 100 мл,
  • Дріжджі сухі – 10 г,
  • Цукор – 150 г або одна мультисклянка,
  • Сіль – ½ ч. л.,
  • Вершкове масло – 70 г,
  • Олія – 50 мл,
  • Яйця – 3 шт.,
  • Ізюм – 100 г,
  • Ванільний цукор – 1 пакет.

Приготування:

  • Молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, три столові ложки борошна й одну чайну ложку цукру. Залишити в теплому місці для активації дріжджів на 20 хвилин.
  • До білого кольору збити яйця з цукром, сіллю й ваніліном. Змішати із закваскою. Поступово просіяти в суміш борошно і замістити тісто.
  • Викласти тісто на стіл, поступово вмішати вершкове масло, потім рослинне.
  • Залишити на чотири години.
  • Залити родзинки окропом, дати підійти.
  • Тісто, що підійшло, промісити ще раз із родзинками.
  • Чашу мультиварки змастити маслом, викласти в неї тісто.
  • Увімкнути підігрів на 20 хвилин, після чого дати підійти тісту протягом 40 хвилин.
  • Випікати 90 хвилин.
Читайте
Великдень в умовах пандемії: як святкуватимуть в Україні та інших країнах

Секрети для господинь

  • Щоб тісто для паски було зручніше замішувати, періодично змащуйте руки рослинним маслом.
  • Паски вийдуть легшими, а м’якушка більш волокнистою й не буде швидко черствіти, якщо в тісто додати столову ложку міцного алкогольного напою.
  • Якщо в мультиварці відсутній режим випічки, його можна замінити на Смаження. Однак температура цього режиму вище, тому на дно приладу слід постелити силіконовий килимок, щоб паски не пригоріли.

Рецепт глазурі з маршмелоу для паски

Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.

Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.

Рецепти глазурі з маршмелоу для паски читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка