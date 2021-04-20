Паска в мультиварці є не менш смачною, ніж приготовлена за традиційним рецептом у духовці.
Факти ICTV підготували добірку рецептів смачних пасок у мультиварці до Великодня-2021.
Рецепт ніжної паски в мультиварці
Важливо пам’ятати, що секрет смачної випічки полягає в довгому замішуванні тіста і в багаторазовому вистоюванні.
- Борошно – 750 г або сім повних мультисклянок,
- Молоко – 200 мл або одна повна мультисклянка,
- Яйця – 4 шт.,
- Масло вершкове – 150 г,
- Олія – 3 ст. л.,
- Цукор – 180 г або трохи більше однієї мультисклянки,
- Живі дріжджі – 35 г,
- Ванілін – один пакетик,
- Ізюм або інші сухофрукти – за смаком.
Із вказаної кількості інгредієнтів краще приготувати дві паски в мультиварці, поділивши тісто навпіл. Паски будуть ще легшими й ніжнішими. Можна спекти й одну паску у великий мультиварці (на п’ять літрів).
Приготування:
- У розігрітому молоці розпустити дріжджі. Додати трохи цукру (приблизно одну столову ложку), перемішати й залишити на 20 хвилин в теплому місці.
- Білки відокремити від жовтків. Збити білки міксером із цукром, що залишився, до пишної піни.
- З’єднати дріжджову й білкову суміші. Акуратно змішати з однією мультисклянкою борошна й залишити підходити опару на три години.
- На водяній бані розтопити вершкове масло й змішати з жовтками.
- Масло з’єднати з готовою опарою, сіллю, ваніліном і перемішати. Ввести решту борошна й замісити тісто.
- Залишити у теплому місці до збільшення втричі.
- Тісто з’єднати з родзинками. Дати відпочити 30 хвилин.
- Тісто змастити соняшниковою олією, вимішувати протягом 15 хвилин. Сформувати колобок.
- Змастити чашу мультиварки рослинним маслом. Викласти колобок. Увімкнути режим Підігрів на 20 хвилин. Дати підійти пасці.
- Включити режим Випічка, готувати 90 хвилин (якщо максимальний час випічки – одна година, то включити на годину, а після сигналу відразу ще на 30 хвилин).
Рецепт безопарної паски мультиварці
- Борошно – 500-600 г або п’ять мультисклянок,
- Молоко – 100 мл,
- Дріжджі сухі – 10 г,
- Цукор – 150 г або одна мультисклянка,
- Сіль – ½ ч. л.,
- Вершкове масло – 70 г,
- Олія – 50 мл,
- Яйця – 3 шт.,
- Ізюм – 100 г,
- Ванільний цукор – 1 пакет.
Приготування:
- Молоко підігріти, розвести в ньому дріжджі, три столові ложки борошна й одну чайну ложку цукру. Залишити в теплому місці для активації дріжджів на 20 хвилин.
- До білого кольору збити яйця з цукром, сіллю й ваніліном. Змішати із закваскою. Поступово просіяти в суміш борошно і замістити тісто.
- Викласти тісто на стіл, поступово вмішати вершкове масло, потім рослинне.
- Залишити на чотири години.
- Залити родзинки окропом, дати підійти.
- Тісто, що підійшло, промісити ще раз із родзинками.
- Чашу мультиварки змастити маслом, викласти в неї тісто.
- Увімкнути підігрів на 20 хвилин, після чого дати підійти тісту протягом 40 хвилин.
- Випікати 90 хвилин.
Секрети для господинь
- Щоб тісто для паски було зручніше замішувати, періодично змащуйте руки рослинним маслом.
- Паски вийдуть легшими, а м’якушка більш волокнистою й не буде швидко черствіти, якщо в тісто додати столову ложку міцного алкогольного напою.
- Якщо в мультиварці відсутній режим випічки, його можна замінити на Смаження. Однак температура цього режиму вище, тому на дно приладу слід постелити силіконовий килимок, щоб паски не пригоріли.
Рецепт глазурі з маршмелоу для паски
Глазур з маршмелоу ідеально підходить для прикрашання великодньої паски. Така глазур не тріскається та не осипається, коли ріжеш паску.
Крім того, глазур з маршмелоу ідеально приховує недоліки чи нерівності на випічці, а процес приготування не забирає багато часу.
Рецепти глазурі з маршмелоу для паски читайте в матеріалі Фактів ICTV.