Під час презентації 20 квітня компанія Apple представила публіці пошуковий трекер AirTag.

AirTag – бездротовий маячок, призначений для пошуку втрачених речей. Наприклад, його можна покласти в сумку або валізу, щоб відстежувати їх.

Гаджет AirTag може похвалитися підтримкою широкосмугового зв’язку, завдяки чому пристрої Apple з чіпами U1 (iPhone, починаючи з серії 11, і колонка HomePod mini) зможуть визначити місце розташування трекера з точністю до кількох сантиметрів.







Трекер AirTag – що відомо про новинку від Apple та ціна / 2 фотографии

Презентація Apple

20 квітня 2021 пройшла весняна презентація компанії Apple. Під час неї, крім нової лінійки iPad Pro, були представлені iPad mini, iMac 2 021 і MacBook Pro 14.

Найбільш очікуваною стала новинка від Apple – пошуковий трекер AirTag.

Онлайн-трансляцію презентації Apple – дивіться на Фактах ICTV.