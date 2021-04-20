Трекер AirTag – що відомо про новинку від Apple та ціна

Під час презентації 20 квітня компанія Apple представила публіці пошуковий трекер AirTag.
AirTag – бездротовий маячок, призначений для пошуку втрачених речей. Наприклад, його можна покласти в сумку або валізу, щоб відстежувати їх.
Гаджет AirTag може похвалитися підтримкою широкосмугового зв’язку, завдяки чому пристрої Apple з чіпами U1 (iPhone, починаючи з серії 11, і колонка HomePod mini) зможуть визначити місце розташування трекера з точністю до кількох сантиметрів.
Презентація Apple
20 квітня 2021 пройшла весняна презентація компанії Apple. Під час неї, крім нової лінійки iPad Pro, були представлені iPad mini, iMac 2 021 і MacBook Pro 14.
Найбільш очікуваною стала новинка від Apple – пошуковий трекер AirTag.
Онлайн-трансляцію презентації Apple – дивіться на Фактах ICTV.