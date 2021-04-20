На травневі свята українці зможуть поїхати на відпочинок до Туреччини за більш вигідними цінами. Вартість турів буде нижчою, ніж зазвичай.

Зниження цін пов’язане з тим, що Росія та низка європейських країн продовжили обмеження на авіаперельоти. Про це Фактам ICTV розповів менеджер туроператора Альянс Олексій Нестеров.

– Ціни на травневі свята будуть нижчими, ніж у червні. Попри те, що з 1 по 9 травня – високий сезон, деякі готелі уже почали відчутно знижувати ціни.

Які карантинні обмеження діють у Туреччині

Олексій Нестеров підкреслив, що наразі у Туреччині готелям дозволено працювати з завантаженістю не більше 60%.

На вході у готелі та ресторани гостям вимірюватимуть температуру, крім того, не скасовується правило про використання засобів захисту у закритих приміщеннях.

– Шведської лінії уже немає. Їжа закрита від контактів з людьми – персонал самостійно видаватиме продукти, – зауважив Нестеров.

У некурортних містах, як, наприклад, Стамбул чи Каппадокія, діє обмеження щодо роботи кафе та ресторанів – вони працюють навинос до 19.00 і на доставку.

Ресторани у готелях працюють у звичному режимі. Комендантська година та інші обмеження у Туреччині не поширюються на туристів.

Що буде, якщо турист захворіє на коронавірус

Менеджер туроператора Альянс Олексій Нестеров розповідає, що наразі попит на тури до Туреччини серед українців не такий високий через страх захворіти на коронавірус.

Експерт розповідає, що у такому випадку у турагенціях діє страховка від невиїзду, яка компенсує майже всю вартість путівки.

Якщо людина захворіє на відпочинку, у готелях працюють спеціальні блоки, куди селять хворих на коронавірус.

Куди полетіти на травневі свята

У травні українці матимуть три додаткові вихідні, що дає змогу організувати міні-відпустку.

Наразі найпопулярнішими напрямками для відпочинку в Україні є такі країни: Туреччина, Єгипет, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Домінікана та Мексика.

Куди полетіти на травневі свята та скільки це коштуватиме – читайте у матеріалі Фактів ICTV.