Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2 травня. Але чи доведеться це робити онлайн, як було минулого року, чи українцям все ж дозволять прийти на службу до храму, поки що точно невідомо.

Адже в Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин, згідно з яким у частині областей встановлено червоний рівень епіднебезпеки, який передбачає суворі обмеження.

Зокрема, у регіонах, які потрапили до червоної зони, вірянам заборонено відвідувати релігійні богослужіння, якщо у храмі неможливо для однієї людини виділити площу 10 кв. м.

Факти ICTV розповідають, які обмеження на Великдень 2021 можуть діяти в Україні і як планують святкувати Світле Христове Воскресіння в інших країнах.

Святкування Великодня в Україні

Днями в одному з інтерв’ю головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що на Великдень 2021 в Україні повністю закривати храми влада не планує. Водночас і чіткого плану організації святкування ще немає.

Над форматом та можливими обмеженнями Міністерство охорони здоров’я тільки працює. Зараз тривають переговори з релігійними організаціями та лідерами.

За словами головного санлікаря, певні обмеження для церков уже передбачені правилами адаптивного карантину. Це зокрема, перебування у храмах у масках, дотримання дистанції й обмежена кількість парафіян. Але, на його думку, священнослужителі, ймовірно, проситимуть послабити обмеження на період Великодня.

Тому Віктор Ляшко не виключає, що всередину церкви може потрапити тільки частина вірян, а іншим доведеться слухати службу на вулиці. Тоді у храмах дозволили перебувати тільки священнослужителям, а віряни могли дивитися трансляцію служби на телебаченні або в інтернеті.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що карантин на Великдень 2021 в Україні поки не планують посилювати.

Але очільник МОЗ зауважив, що потрібно буде дотримуватися тих обмежень, які діють наразі у кожному регіоні, залежно від того, до якої зони карантину він належать.

– Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені. Я не анонсував жодних особливих режимів. Я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, у червоній зоні, то повинні діяти всі необхідні обмеження, якій їй відповідають, – пояснив міністр.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко також анонсував, що у столиці запровадять додаткові карантинні обмеження на Великдень. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. До Великодня їх обіцяють оприлюднити.

Як святкуватимуть Великдень інші країни

У Румунії ще наприкінці березня повідомили, що на Великдень 2021 вірянам дозволять бути присутніми на богослужіннях, але за умови, що вони перебуватимуть у храмах у масках і дотримуватимуться дистанції.

У Грузії заявили, що Світле Христове Воскресіння цьогоріч доведеться відсвяткувати скромно. Очільниця МОЗ країни Катерина Тикарадзе сподівається, що закривати нічого не доведеться. Наразі точного рішення щодо святкування ще немає, тривають консультації з церквою.

Але щоб обмежити мобільність громадян, влада вже оголосила додаткові вихідні дні, тому великодні канікули в Грузії триватимуть з 30 квітня по 13 травня.

У Греції на Великдень можуть дозволити послухати службу тільки на вулиці, але з дотриманням дистанції у два метри і з перебуванням у масках. Хоча остаточного рішення ще не ухвалили.

У Молдові повідомили, що, найімовірніше, цьогоріч святкуватимуть Великдень, як і у 2020-му, – залишаючись вдома. Те саме стосується і поминальних днів.

Так, церква вже закликала вірян молитися вдома і стежити за службами по телебаченню та радіо. Також храми встановлять необхідне звукове обладнання, щоб службу можна було послухати на вулиці або подивитися в соціальних мережах.

Як святкували християни західного обряду

У 2021 році християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня. Країни Європи раділи Світлому Христовому Воскресінню вдома. І не даремно, адже ситуація з поширенням коронавірусу продовжує бути напруженою.

Так, днями стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу у Європі сягнула мільйона. Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове заявила, що наразі світ перебуває у критичній точці пандемії, адже кількість інфекцій зростає, попри зусилля, спрямовані на запобігання смертям.

Згідно з даними ВООЗ, наразі найбільше хворих на Covid-19 у таких європейських країнах, як Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, Німеччина і Польща.

Саме тому в Італії вірянам другий рік поспіль заборонили збиратися на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський Франциск традиційно провів великодню месу у Ватикані, але всі учасники дійства були в масках і дотримувалися дистанції.

Хоч італійці й могли прийти на великоднє богослужіння до церкви, але тільки до тієї, що розташована неподалік дому.

Читайте Папа Римський Франциск у Великодній промові згадав про війну на Донбасі

У Польщі напередодні Великодня оголосили локдаун до 18 квітня. Церкви ж вирішили не закривати, але у них ввели обмеження: дозволялася присутність не більше однієї людини на 20 кв. м площі.

А от у Німеччині канцлер Ангела Меркель спочатку заявила, що карантин на Великодні свята посилять. Зокрема, планували зробити вихідними п’ять днів поспіль – з 1 по 5 квітня. Але пізніше Меркель назвала таке рішення помилкою і вибачилася перед громадянами.

У Франції перед Великоднем також посилили карантин, а вірянам рекомендували залишатися вдома. Але до настання комендантської години (до 19.00) все ж дозволили проводити церковні служби.

У США церкви на Великдень дозволяли відвідувати залежно від штату. Так, у Каліфорнії можна було прийти на службу без маски, а в штаті Міссурі дозволили приймати до 35% від максимального кількості відвідувачів. Водночас у Сан-Франциско потрібно було зарезервувати місце онлайн перед тим, як йти до церкви.

У Канаді жителям рекомендували залишатися вдома на Великдень. Але все ж в Оттаві церкви були відкриті, хоча приймали не більше за 30% парафіян усередині. Ще до 100 людей могли слухати службу на вулиці.