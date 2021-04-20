Весняна презентація Apple відбудеться 20 квітня о 20.00 за київським часом.

Очікується, що компанія представить низку нових iPad з покращеними характеристиками та ще кілька новинок.

Пошуковий трекер AirTag. Гаджет для пошуку зниклих предметів. За даними ЗМІ, він матиме форму невеликого брелка та працюватиме від батарейки.

iPad Pro 2021 та iPad mini 6. Розробники обіцяють презентувати новий планшет із потужним процесором А14X, який за продуктивністю не поступатиметься чіпу M1.

Також у новому iPad Pro буде використовуватися mini-LED дисплей для поліпшення якості зображення.

iMac 2021 та MacBook Pro 14. Компанія може представити оновлені iMac зі зменшеними рамками на основі процесора Apple Silicon. Не виключають появу спеціальної версії iMac з 32-дюймовим екраном.

Онлайн-трансляція презентації Apple

Apple представила оновлений iPhone 12

У жовтні 2020 року американська компанія Apple представила новий смартфон iPhone 12 з оновленими характеристиками.

Головною відмінною рисою iPhone 12 є те, що він підтримує п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G. Смартфон представлений у п’яти кольорах: чорний, білий, синій, зелений і червоний. Також розробники запевняють, що iPhone 12 в чотири рази краще буде витримувати падіння.