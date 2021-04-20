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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято 21 квітня

21 квітня свято

21 квітня у світі відзначають чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 21 квітня, а також прикмети та заборони на цей день.

21 квітня – яке сьогодні свято

21 квітня –  Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. Вперше цей день відзначався у понад 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Також на 21 квітня припадає Всесвітній день міграції риб. З цієї нагоди у світі проводять різноманітні заходи, присвячені збереженню водойм для людей і риб.

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Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

21 квітня свій день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета II. Цьогоріч їй виповнюється 95 років.

За церковним календарем, 21 квітня вшановують пам’ять апостолів від 70-ти: Родіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. Вони входять до числа 70 апостолів, обраних Христом і посланих ним на проповідь. За своє служіння Ісусу Христу вони терпіли жорстокі страждання і зазнали мученицької смерті.

Іменини 21 квітня

День ангела 21 квітня святкують: Юлія, Іван, Родіон, Марія, Йосип, Яків.

Прикмети на 21 квітня

  • Сонячна погода прогнозує раннє літо.
  • Теплий вечір і тиха ніч – літо буде спекотним та посушливим.
  • Туман вранці – варто чекати негоди влітку.

Що не можна робити 21 квітня

  • Не можна засмічувати водойми.
  • Не можна сумувати і думати про погане.

Церковні свята у квітні 2021

Другий місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат, особливо напередодні Великодня, який припадає цього року на 2 травня.

У квітні відзначають Вербну неділю, Великий (чистий) четвер, Велику (Страсну) п’ятницю тощо.

Детальний календар церковних свят на квітень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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