21 квітня у світі відзначають чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 21 квітня, а також прикмети та заборони на цей день.

21 квітня – яке сьогодні свято

21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. Вперше цей день відзначався у понад 50 країнах світу 21 квітня 2002 року. У 2017 році за підтримки Генеральної асамблеї ООН Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності став офіційним міжнародним заходом.

Також на 21 квітня припадає Всесвітній день міграції риб. З цієї нагоди у світі проводять різноманітні заходи, присвячені збереженню водойм для людей і риб.

21 квітня свій день народження святкує королева Великої Британії Єлизавета II. Цьогоріч їй виповнюється 95 років.

За церковним календарем, 21 квітня вшановують пам’ять апостолів від 70-ти: Родіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. Вони входять до числа 70 апостолів, обраних Христом і посланих ним на проповідь. За своє служіння Ісусу Христу вони терпіли жорстокі страждання і зазнали мученицької смерті.

Іменини 21 квітня

День ангела 21 квітня святкують: Юлія, Іван, Родіон, Марія, Йосип, Яків.

Прикмети на 21 квітня

Сонячна погода прогнозує раннє літо.

Теплий вечір і тиха ніч – літо буде спекотним та посушливим.

Туман вранці – варто чекати негоди влітку.

Що не можна робити 21 квітня

Не можна засмічувати водойми.

Не можна сумувати і думати про погане.

Церковні свята у квітні 2021

Другий місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат, особливо напередодні Великодня, який припадає цього року на 2 травня.

У квітні відзначають Вербну неділю, Великий (чистий) четвер, Велику (Страсну) п’ятницю тощо.

Детальний календар церковних свят на квітень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.