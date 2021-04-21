Apple TV 4K, AirTag, iMac і iPad Pro – що представила Apple

Американська компанія Apple 20 квітня провела свою весняну презентацію, на якій показала кілька революційних новинок. Зокрема, користувачі дочекалися оновлення лінійок iMac та iPad Pro.

Всі новинки представлені на презентації стануть доступними для попереднього замовлення 30 квітня 2021 року.

На старті презентації глава Apple Тім Кук представив новий колір корпусів iPhone 12 і iPhone 12 mini – фіолетовий. Нічого у смартфоні не змінилося, просто новий колір і не більше.

iMac 2021

Нарешті в Apple вирішили оновити лінійку iMac. Завдяки новому процесору М1 стаціонарний комп’ютер став просто ультратонким.

Також збільшилася діагональ до 24 дюймів. Машина доступна в семи кольорах.

Щодо ціни, то вона варіюється в залежності від комплектації та кольору. Базова версія буде коштувати $1 299, більш прокачана – $1 499.

Якщо хочете більш докладно дізнатися про новинку, то Факти ICTV раніше вже писали про характеристику та ціни на iMac.

iPad Pro 2021

Новий iPad Pro 2021 також отримав підтримку процесора М1. Це виводить його на абсолютно новий рівень, адже тепер він мало чим поступається звичайним комп’ютерам.

Новий планшет представили у двох варіантах: 11 і 12,9 дюймів.

Серед головних оновлень і поява 5G.

Ціни на iPad Pro

11-дюймовий iPad Pro – $799;

12,5-дюймовий iPad Pro – $1 099.

Якщо хочете більше дізнатися про новинку, то переходьте на огляд від Фактів ICTV, де ми більш детально розповіли про характеристику iPad Pro 2021.

AirTag

Для особливо розсіяних Apple придумала AirTag.

AirTag – Bluetooth-маячок або трекер, який допомагає відслідковувати місцезнаходження речей. Розміром він, як невеликий брелок.

Використовується через додаток Локатор. Біа більше AirTag може видавати звуки.

Вартує AirTag $29, якщо купувати один, але за чотири одиниці можна заплатити $99.

Apple TV 4K шостого покоління

Оновлена версія отримала процесор A12 Bionic (був A10X).

Також розробники презентували новий пульт з великою кількістю кнопок і з кільцем для натискання замість сенсорної панелі.

Тепер настройками можна займатися через екран iPhone.

Ціна: від $179.

Apple представила оновлений iPhone 12

У жовтні 2020 року американська компанія Apple представила новий смартфон iPhone 12 з оновленими характеристиками.

Головною відмінною рисою iPhone 12 є те, що він підтримує п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G. Смартфон представлений у п’яти кольорах: чорний, білий, синій, зелений і червоний. Також розробники запевняють, що iPhone 12 в чотири рази краще буде витримувати падіння.