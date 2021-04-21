21 квітня в Україні відзначають день секретаря. Щороку він випадає на середу останнього повного тижня квітня.

Зараз це свято відзначають не тільки секретарі, але й помічники директорів, офіс-менеджери, діловоди й асистенти.

Міжнародний день секретаря вперше відзначили в 1952 році в США.

Хоча перші курси в світі з підготовки секретарів як професіоналів стартували в Харкові в 1868 році. Пізніше такі курси з’явилися в США, Великій Британії та Франції.

Якщо серед ваших знайомих є представники цієї професії, радимо скористатись привітаннями в прозі та листівках, які підготували Факти ICTV.

Привітання з днем секретаря в прозі

Вітаємо Вас із професійним святом! Ви є обличчям офісу! Попри стоси паперів, мільйон справ та дзвінків, Ви завжди зустрічаєте відвідувачів із посмішкою. Тож бажаємо Вам залишатися найціннішим і найбільш шанованим співробітником. Зичимо здоров’я, гарного настрою, успіхів і гідної зарплати.

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Вітаємо з днем секретаря! Зичимо успіхів, реалізації, здоров’я, впевненості та стабільності.

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Вітаю з Міжнародним днем секретаря! Бажаю встигати відповідати на всі дзвінки, мати відповідь на всі запитання, блискавично працювати в умовах мультизадачності. Зичу стресостійкості, терпіння, натхнення, успіхів, гарного настрою й успіхів в усьому і завжди.

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Зі святом, диво-секретарю! Бажаю, щоб керівництво завжди було в доброму гуморі й щедрим на премії та подяку. Здоров’я, гарного настрою й успіхів!

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Вітаю з Міжнародним днем секретаря! Хай справи вирішуються легко й невимушено, а клієнти, колеги й керівництво завжди буде вдячним за Вашу роботу!

Привітання з днем секретаря в листівках

Календар свят на квітень 2021

23 квітня в Україні відзначатимуть День психолога. Також цього дня відзначатимуть Всесвітній день книги та авторського права.

Які ще важливі дати залишились у календарі свят на квітень 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.