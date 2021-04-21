Погода 21 квітня в Україні буде сонячною тільки в чотирьох областях. Вітер – переважно західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

На Сході дощитиме протягом усієї доби: денна температура сягатиме +16°, нічна – +8°.

Не слід розраховувати на сонце й на Заході. Удень стовпчики термометрів покажуть до +15°, уночі – до +6°.

На Півдні сухо й сонячно буде лише в Херсонській області. Удень температура повітря становитиме до +17°, уночі – до +8°.

Дощитиме 21 квітня й на Півночі. Удень синоптики прогнозують до +14°, уночі – до +7°.

У Центрі буде сонячно. Лише в Полтавській області можливі опади. Денна температура буде +15°, нічна – +7°.

У Києві дощ припиниться лише вночі. Удень стовпчики термометрів покажуть +14°, уночі – +5°.

Прогноз погоди до кінця тижня

У четвер, 22 квітня, в Україні потеплішає, але сонце весь день ховатиметься за хмарами.

23 квітня погода знову погіршиться – дощитиме на всій території країни, окрім Півдня та частини східних областей.

Детальніше з прогнозом погоди до кінця тижня можна ознайомитись у матеріалі Фактів ICTV.