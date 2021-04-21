Розкішні монументи та портрети на кожному кроці – усе це на честь лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Його справжня гордість – персональний броньований потяг. А от чого ви точно не побачите у вождя нації, так це літака. Усе через невеликий секрет, який тримають в таємниці вже три покоління династії Кімів, – страх висоти.

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Сталін теж панічно боявся здійматися в небо. Хоч він і зробив виняток для історичної зустрічі у столиці Ірану. Тоді літак вождя супроводжували 27 винищувачів.

Фобія бути вбитим власним оточенням набагато сильніше псувала життя Сталіну, ніж страх польотів. Фактично диктатор перестав повноцінно спати, що стало причиною хворобливої підозрілості до наближених осіб.

Гітлер взагалі страждав низкою нервових розладів і найдивніший з них – страх стоматологів.

Скандальний диктатор Беніто Муссоліні боявся, що зурочать його чоловічі можливості і він стане імпотентом. Тому у нього був дуже чудернацький ритуал – він засовував руку в кишеню штанів і тримався за свої геніталії рівно стільки, скільки спілкувався з людиною.

Ще Муссоліні боявся появи котів, бо вони, за одним з католицьких вірувань, прислуговують дияволу.

Африканський лідер Муаммар Каддафі вірив, якщо оточити себе молодими красивими жінками, то можна продовжити своє довголіття.

Не лише диктатори мали чудернацькі фобії. Прем’єр-мініністр Британії Вінстон Черчилль, на початку своєї політичної кар’єри, до чортиків боявся виступати на публіці. Усе через заїкання, однак невдовзі він здолав свою фобію.

Переслідували жахи і 34-го президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона. Від одного вигляду лікарні його кидало в жар. Він був переконаний, якщо потрапить до рук лікарів, то живим не вийде.

Ще один лідер США Дональд Трамп страждає від страху перед мікробами. Тож мало хто знає, чого коштували екс-президенту рукостискання на офіційних зустрічах.

Володимир Путін панічно боїться потрапити у підлаштовану аварію на авто. Отож великі дистанції він долає лише повітрям.

Про фобії Олександра Лукашенка дізнались після того, як Білорусь охопили масові протести. Тоді ж стало зрозуміло, “бацька” просто боїться втратити владу. Звідси і зникнення конкурентів, і нинішнє неадекватне насильство ОМОНу проти демонстрантів.

Та якою б сильною не була влада, вона не страхує від сумного фіналу. Навіть наймогутніші імперії, від Римської до СРСР, зазнають краху. Вони часто розсипаються немов картковий будиночок. Достатньо смикнути лише за одну карту. І такою слабкою ланкою часто стають непереборні фобії лідерів.

Страх втратити владу і досі не покидає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тому він часто звинувачує різні держави у замахах або ж у спробах втручатись у політику республіки. В одному з інтерв’ю Лукашенко навіть заявив про спробу США усунути його та дітей.