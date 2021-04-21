Місячний календар на квітень 2021 року обіцяє дуже багато сприятливих днів і стане позитивним періодом для будь-яких починань. Небезпечних днів у четвертому місяці доволі мало. Та все ж потрібно знати, коли несприятливий час, щоб уникнути негативних наслідків.

Квітень буде насичений успішними та щасливими днями. Людей всюди супроводжуватиме талан.

Факти ICTV підготували детальний календар за місячними днями квітня 2021, щоб ви дізнались про сприятливі та несприятливі дні місяця.

Місячний календар на квітень 2021

Місячний астропрогноз на 1 квітня

1 квітня очікується повна нестабільність. Ваші емоції будуть на межі і переважно з негативним відтінком. Тому ви будете схильні до необачних та екстремальних рішень, які не будуть для вас успішними.

Місячний астропрогноз на 2 квітня

Це хороший день для подорожей і поїздок. Розпочаті 2 квітня справи знайдуть успішне завершення. Також цей час принесе у ваше життя матеріальну стабільність.

Місячний астропрогноз на 3 квітня

Саме цієї доби вам легко вдаватиметься будь-яке досягнення. У вашій голові пануватимуть геніальні ідеї. А стосунки із людьми будуть спокійні та товариські. Окрім того, на роботі все пройде без негараздів.

Місячний астропрогноз на 4 квітня

Місячний календар каже, що цього дня енергія дозволить реалізувати в життя багато планів і цілей. Не бійтесь енергійно і активно діяти у своїх починаннях. Розпочаті нові справи будуть успішними і отримають схвалення.

Місячний астропрогноз на 5 квітня

Астрологи прогнозують, що цей день буде негативним, особливо, для будь-яких стосунків. Накопичуватиметься агресія, яка прориватиметься неконтрольованими спалахами. Багато пар 5 квітня скандалитимуть і розходитимуться.

Місячний астропрогноз на 6 квітня

Час для роздумів над своїми вчинками, а також для знаходження правильних висновків. Якщо людина зрозуміє все правильно — то в подальшому все складатиметься успішно.

Місячний астропрогноз на 7 квітня

7 квітня легко вдаватиметься будь-яке досягнення. Це вдалий період для налагодження стосунків, адже атмосфера дня сприятиме зближенню людей.

Місячний астропрогноз на 8 квітня

Місячний календар каже, що 8 квітня все залежить від рішень людини. Саме людина своїми реакціями на події визначить своє майбутнє. Але реакції можуть бути і негативними, що призведе до погіршення долі. Тому потрібно бути обережним і не піддаватися на провокації.

Місячний астропрогноз на 9 квітня

Це один із найпотужніших днів місяця. Люди почуватимуться вільними, одухотвореними та щасливими. Прекрасний день для нових починань, а також створення сім’ї.

Місячний астропрогноз на 10 квітня

Цього дня ідеально пройде все, що пов’язано з любов’ю. 10 квітня — найкращий день для шлюбу та зізнання в коханні.

Місячний астропрогноз на 11 квітня

Астрологи кажуть, що виникатимуть труднощі і проблеми, які можна вирішити, тільки максимально сконцентрувавши силу волі.

Місячний астропрогноз на 12 квітня

12 квітня у вашому колективі можливі конфлікти. Стосунки з людьми будуть напружені. Також може бути багато нелогічних подій.

Місячний астропрогноз на 13 квітня

Цей день найкраще підходить для зміцнення сімейних і любовних зв’язків. Але в роботі краще не проявляти зайве завзяття, оскільки воно може призвести до фіаско.

Місячний астропрогноз на 14 квітня

14 квітня — день для себе і розвитку. Прекрасно пройдуть духовні і медитативні практики. Астрологи рекомендують займатися спортом, медитацією та іншими корисними для здоров’я процедурами.

Місячний астропрогноз на 15 квітня

Кожна справа, яку ви почнете 15 квітня, отримає успішне вирішення найближчим часом. Найсприятливішим буде день для ділових людей, бізнесменів та тих, хто займається самореалізацією в кар’єрі.

Місячний астропрогноз на 16 квітня

Місячний календар рекомендує цього дня уникати контактів із людьми і за можливості залишатися вдома, оскілтки у суспільстві пануватиме підвищена агресія та злість.

Місячний астропрогноз на 17 квітня

17 квітня пройде успішно та радісно. Легко вдаватимуться всі питання, пов’язані з документами і нерухомістю. А на роботі порадують приємні сюрпризи.

Місячний астропрогноз на 18 квітня

Це буде спокійний день, який не принесе жодних сюрпризів. Можна без поспіху закінчувати старі справи і готуватися до початку нових. Потрібно просто розслабитися і отримувати від дня задоволення.

Місячний астропрогноз на 19 квітня

19 квітня принесе багато неприємностей, якщо поводитися активно. Також можуть виникнути проблеми через спілкування із людьми, які мають негативну енергетику.

Місячний астропрогноз на 20 квітня

За прогнозами астрологів, день прекрасно підходить для початку нових справ, виступів, домовленостей та підписання договорів. Спілкування з людьми дуже позитивно на вас впливатиме. Робота пройде успішно і результативно.

Місячний астропрогноз на 21 квітня

21 квітня найбільш позитивними будуть справи, пов’язані з ремонтом та купівлею меблів. Також можна купувати нерухомість і транспортні засоби. Будь-які покупки будуть якісними і за вигідною ціною.

Місячний астропрогноз на 22 квітня

22 квітня — не найкращий день у житті. Життєві сила вичерпалися, мало енергії та сил. Тож найкраще просто відпочити і провести спокійний вечір у родинному колі.

Місячний астропрогноз на 23 квітня

Це буде хороший день. На вас чекають прекрасне спілкування, активний відпочинок, подорожі та поїздки. Люди відчуватимуть себе натхненними та активними. Є великі шанси отримати прибуток або підвищення.

Місячний астропрогноз на 24 квітня

Астрологи запевняють, що стосунки між людьми матимуть відтінок злості та агресії. Можливі скандали між дуже близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 25 квітня

25 квітня варто починати займатися спортом, худнути, відвідувати косметолога, перукаря і стоматолога. Якщо сьогодні захворіти, то захворювання швидко і легко мине.

Місячний астропрогноз на 26 квітня

У цей день люди будуть схильні до імпульсивності і нелогічних суджень. Існує ризик судити іншого лише за зовнішнім оманливим враженням. Також можливі серйозні помилки.

Місячний астропрогноз на 27 квітня

Місячний календар свідчить, що цього дня підвищуватиметься інтуїція, з’являтиметься дар передбачення. Людина зможе побачити те, що раніше їй було невідомо.

Місячний астропрогноз на 28 квітня

Прекрасний день для кар’єрного самопросування. Будь-які ідеї будуть сприйняті позитивно. А хороші новини не змусять себе довго чекати.

Місячний астропрогноз на 29 квітня

29 квітня для вас буде сприятливим у спілкуванні з людьми. Навіть вийде завести кілька нових корисних знайомств.

Місячний астропрогноз на 30 квітня

30 квітня є ризик прийняти неправильне рішення, якщо не обдумати його добре. Потрібно враховувати усі шляхи розвитку проблеми. Дуже важливий аналіз навіть у дрібних побутових питаннях.

Любовний гороскоп 2021

2021 рік можна назвати гармонійним. Але до звичних характеристик додається певне уповільнення, таємничість, потайливість, спотворені реакції.

Окрім того, для багатьох цей рік виявиться щасливим щодо особистих взаємин, їхнього оформлення та створення сім’ї.

Детальний любовний гороскоп 2021 читайте на Фактах ICTV.