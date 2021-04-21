У Місячному календарі стрижок на квітень 2021 року, вибравши найсприятливіший день для стрижки чи відвідування перукаря, ви збережете позитивні сили і позбудетеся усього негативного, а також віднайдете гармонію з собою і зовнішнім світом.

Волосся — джерело сили, і все, що з ним відбувається, змінює нашу біоенергетику. Тому будь-який вплив на нього може змінити в той чи інший бік не тільки наш зовнішній вигляд, а й усе наше життя.

Щоб не нашкодити собі під час стрижки волосся або фарбування і щоб не втратити силу — необхідно дотримуватися певних заходів безпеки, знати, коли сприятливі дні для стрижки, а коли варто утриматися від відвідування перукаря.

Читайте на Фактах ICTV місячний календар стрижок на квітень 2021, щоб знати, коли можна змінити імідж, не знищивши позитивну силу.

Місячний астропрогноз на 1 квітня

Місяць у знаку Стрілець. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго — сьогодні краще не стригтися. Адже волосся швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся теж не виправдає очікування, оскільки колір швидко потьмяніє.

Місячний астропрогноз на 2 квітня

Цього дня не варто відвідувати перукарню. На думку астрологів, 2 квітня біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після стрижки волосся буде погано рости.

Місячний астропрогноз на 3 квітня

Місяць у знаку Козеріг. Загальний вплив Місяця на стан волосся в цей період позитивний. Стрижка додасть сил і здоров’я волоссю. Після неї волосся стане густішим і міцнішим. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовування сивини.

Місячний астропрогноз на 4 квітня

Нова стрижка 4 квітня може підвищити вашу значущість в товаристві і покращить стан здоров’я. Але не варто стригтися занадто коротко, оскільки волосся ростиме повільніше.

Місячний астропрогноз на 5 квітня

Стрижка сьогодні може стати причиною різних негараздів і неприємностей. Варто завити волосся для збереження позитивного настрою та радості.

Місячний астропрогноз на 6 квітня

Місяць у знаку Водолій. Це хороший день для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Так само успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий колір.

Місячний астропрогноз на 7 квітня

Стрижка цього дня зможе негативно позначитися на вашому психічному стані. Пофарбувавши волосся 7 квітня, ви можете вплутатися в небажаний конфлікт.

Місячний астропрогноз на 8 квітня

Місяць у знаку Риби. Тому цього дня через стрижки та миття голови може з’явитися лупа. Завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його.

Місячний астропрогноз на 9 квітня

Стрижка може збільшити вашу харизму і чарівність. Вона дасть вам змогу стати успішним та популярним у суспільстві. А кардинальна зміна кольору волосся надасть вам енергію здоров’я та грошового добробуту.

Місячний астропрогноз на 10 квітня

Місяць у знаку Овен. Стрижку варто відкласти, адже вона може негативно вплинути на стан волосся і його зовнішній вигляд. Так, волосся може почати випадати, а кінчики сіктимуться. Зачіска сьогодні повинна бути простою — вона надасть вам природної енергії.

Місячний астропрогноз на 11 квітня

Стрижка 11 квітня дасть вам змогу стати упевненішою. Коротка стрижка підійде людям, які планують кардинально змінити життя. А от фарбування волосся може призвести до фінансових проблем.

Місячний астропрогноз на 12 квітня

Стрижка цього дня налагодить потік енергії здоров’я. Фарбувати волосся варто природними барвниками, адже це принесе вам фінансовий прибуток. Можна експериментувати з формою, кольором і довжиною волосся — це принесе нові сили й натхнення.

Місячний астропрогноз на 13 квітня

Місяць у знаку Телець. Стрижка цього дня надасть вам матеріальну енергію і пришвидшить ріст волосся. Крім цього, природа подарує вам енергію, тож не варто надмірно ускладнювати зачіску.

Місячний астропрогноз на 14 квітня

Стрижка — не найкраще рішення цього дня. Заплановані справи можуть зірватися. Фарбування волосся в природний відтінок збереже вам стабільність в роботі та фінансах. Не варто експериментувати з новими зачісками, зачешіть волосся якомога простіше і зручніше — це додасть вам сил і енергії.

Місячний астропрогноз на 15 квітня

Місяць у знаку Близнюки. Нова стрижка подарує вам натхнення, додасть творчих сил і енергії. Для отримання природної енергії варто зробити пишну, об’ємну зачіску.

Місячний астропрогноз на 16 квітня

Стрижка сьогодні позбавить вас усіх хвороб і приверне гроші. Фарбувати волосся не варто, адже це може призвести до негараздів у родині або колективі.

Місячний астропрогноз на 17 квітня

Стрижка 17 квітня означає загострення інтуїції, яка цього дня вам безперечно допоможе. Фарбування волосся нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість у собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску, яка надасть вам енергію природи.

Місячний астропрогноз на 18 квітня

Місяць у знаку Рак. Тому будь-які кардинальні зміни, пов’язані із волоссям будуть несприятливими. Щоб не привертати до себе негатив чи нещастя не варто сьогодні стригтися.

Місячний астропрогноз на 19 квітня

Стрижка сьогодні — чудово захистить вас від хвороб і незручностей. Фарбування волосся в природні відтінки додасть сил у боротьбі з хворобами і прожене негативні емоції.

Місячний астропрогноз на 20 квітня

Місяць у знаку Лев. Стрижка сьогодні може негативно вплинути на ваше самопочуття. Однак фарбування волосся, натуральними рослинними барвниками на кшталт хни, дасть вам змогу отримати прихильність від представників іншої статі.

Місячний астропрогноз на 21 квітня

Стрижка сьогодні допоможе вам зберегти здоров’я і позитивну енергетику. Фарбування волосся рослинними барвниками сприятиме вирішенню питань бізнесу і роботи.

Місячний астропрогноз на 22 квітня

Сьогодні хороший день для відвідування перукарні. Вдалими будуть практично всі процедури з волоссям — стрижка, зачіска, фарбування, тонування, знебарвлення.

Місячний астропрогноз на 23 квітня

Стрижка волосся сьогодні принесе матеріальний добробут. Забарвлення натуральними барвниками так само приверне грошову енергію. Незвичайна і яскрава зачіска допоможе вам вирішити проблеми в особистому житті.

Місячний астропрогноз на 24 квітня

Місяць у знаку Діва. Стрижка волосся покращить ваш стан здоров’я, підвищить інтуїцію та дасть можливість вирішити фінансові питання. Також до зачіски потрібно поставитись дуже відповідально.

Місячний астропрогноз на 25 квітня

Стрижка волосся може призвести до депресії чи навіть панічних нападів. Перемозі в справах може посприяти незначна зміна кольору волосся. Зачіска має бути якомога природнішою, бажано залишити проділ, це дасть змогу отримати енергію переродження і відновлення.

Місячний астропрогноз на 26 квітня

Неприємності, пов’язані зі здоров’ям, сьогодні можуть бути спровоковані саме стрижкою. Щоб замаскуватися, стати невидимим для неприємностей — варто пофарбуватися в темний колір.

Місячний астропрогноз на 27 квітня

Місяць у знаку Скорпіон. Для збереження доброго стану здоров’я сьогодні варто відмовитися від стрижки. Вона може негативно вплинути на кровоносну і ендокринну систему. Для досягнення внутрішньої гармонії та спокою можна пофарбувати волосся в темний відтінок. А щоб отримати з космосу якомога більше енергії природи варто заплести коси у високий пучок.

Місячний астропрогноз на 28 квітня

Якщо незабаром ви плануєте кардинально змінити життя — стрижка допоможе здійснити задумане. Для збільшення своєї значущості серед колег і родичів та й просто для покращення взаєморозуміння з близькими варто пофарбувати волосся в світлий або рудий колір.

Місячний астропрогноз на 29 квітня

Стрижка сьогодні допоможе посилити вашу харизму, додасть сил і здоров’я, особливо вона вплине на легені. Фарбуватися варто в колір, який у вас був у найуспішніший період вашого життя.

Місячний астропрогноз на 30 квітня

Стрижка цього дня небажана. Вона може призвести до проблем зі здоров’ям. Зачіска сьогодні не має бути складною. Варто частіше розчісувати волосся — це додасть вам енергії та сил.

Місячний календар на квітень 2021

Місячний календар на квітень 2021 року обіцяє дуже багато сприятливих днів і стане позитивним періодом для будь-яких починань.

Квітень буде насиченим успішними та щасливими днями. Людей всюди супроводжуватиме талан.

Детальний місячний календар на квітень 2021 дивіться на Фактах ICTV.