Каппадокія – світова столиця із запуску повітряних куль. Вже від сьомої ранку тут розноситься гуркіт вентиляторів. Для туристів таке видовище – враження на все життя.

Колись повітряні кулі запустили іноземці, заради розваги. Турки ж підхопили ідею, і вже тридцять років щоранку тут розгортається дивовижне дійство. До пандемії коронавірусу одночасно здіймалися до 200 екіпажів. Тепер – не більше сотні.

На лоскотання нервів виділяється 45 хвилин. За цей час майже повністю випускається газ із балонів. Далі – приземлення. Досвідчений пілот може сісти фактично будь-де.

У дивовижному регіоні Каппадокії знаходяться одразу кілька без перебільшення марсіанських долин. Кожна – унікальне поєднання кольорів. Одна з найпопулярніших долин серед туристів – долина кохання.

Скелі Каппадокії у будь-кого розбудять фантазію. Одні схожі на застиглі хвилі, інші – на кам’яних велетнів, треті – на загадкових тварин. Вони утворились, коли гаряча лава зіткнулася із водою і місце перетворилося на марсіанську пустелю.

Коли сюди прийшли люди, то збагнули, що вулканічний ґрунт дуже м’який, і почали копати печери для житла.

У Туреччині є села, що схожі на інопланетні. Подейкують, що сам Джордж Лукас надихався ось цими печерами та будинками, створюючи Татуїн в одному зі своїх найвідоміших фільмів Зоряні війни.

Покинуті печери розкидані по всій Каппадокії. У деяких навіть залишилися сліди електрики. Це означає, що покинули їх не так давно. Там, де зараз музей під відкритим небом, у давні часи було ціле поселення. Зі своїми церквами та виноробнями.

Найбільш вражаючими згадками про давні народи є величезні кам’яні фортеці, які можна розгледіти з будь-якої точки регіону. Наприклад, дивовижна фортеця Ортахісар, якій близько 10 млн років. Зараз вона обросла цілим містом.

Або Учхісар – найвища сторожова фортеця у Каппадокії, вона була частиною цілого ланцюжка системи оповіщення. У XV столітті там проживало близько 3 тис. людей.

Та якщо найвища точка Каппадокії відома, то найнижча – ні. Це досі таємниця.

Вона схована на сотні метрів під землею. Гід-історик Жаніфель, яка знає все про Каппадокію і розкриває її секрети, показує одну з найбільших у світі підземних споруд у підземному місті Каймакли.

Вузькі лабіринти, яким понад 4 тис. років, ведуть вниз на цілих вісім поверхів. Тут колись був справжній мегаполіс зі своїми школами, їдальнями та храмами.

Тут було легко дихати завдяки давнім вентиляційним шахтам. Існував також запас води в колодязях. Місцеві мешканці розводили худобу і облаштовували житлові приміщення.

– Печери почали вирізати ще хетти, страшні та кровожерливі воїни, – говорить Жаніфель.

Хетти відомі тим, що багато воювали аби збільшити територію своєї імперії. Збереглися згадки про їхні давні традиції, пов’язані з війною. Коли хетти йшли воювати, вони залишали глечики своїм жінкам. Жінки мали в них плакати.

Коли чоловік повертався з війни, він розбивав цей глечик і перевіряв, скільки там сліз. Якщо ж він гинув, то цей посуд ставили поруч із його могилою. Для автентичності тут навіть поставили прадавнє гончарне коло. Всім бажаючим дають відчути себе майстром із ліплення глини.

Від давніх каппадокійців залишились традиції, які живі до сих пір. Наприклад, кухня. Традиційною стравою регіону є тейсті кебаб. Простими словами, це м’ясо та овочі у глиняному горщику, накриті тістом зверху.

Багато людей досі уявляють Туреччину виключно як море та готелі ол інклюзів. Каппадокія руйнує ці стереотипи. Вона немов філіал іншої планети на Землі, де можна як досліджувати природу, так і доторкнутись до давньої культури.

Чорногорія скасовує обмеження для українських туристів

Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України. Також країна прийматиме без обмежень громадян Росії, Білорусі і Північної Македонії.

Зазначимо, що план зняття карантинних обмежень, для відновлення іноземного туризму влітку 2021 року, уряд Чорногорії обговорював ще наприкінці березня.